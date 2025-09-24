¿Quién es Fernando Chico Pardo? El millonario mexicano que comprará el 25% de Banamex

Citi informó este miércoles 24 de septiembre que acordó vender el 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, quien es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur). La operación, valuada en 42 mil millones de pesos (aproximadamente 2.3 mil millones de dólares), incluye 520 millones de acciones ordinarias a un precio fijo equivalente a 0.80 veces su valor contable.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, afirmó Jane Fraser, CEO de Citi.

El empresario Fernando Chico Pardo podría adquirir el 25% de Banamex / Redes Sociales

Banamex seguirá con su salida a la bolsa

Fraser aseguró que esta operación no detiene la esperada Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex: “Ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema financiero mexicano y confiamos en que seguirá siendo un motor de estabilidad y crecimiento en el futuro”.

Desde 2022, Citi había anunciado su intención de vender Banamex como parte de una estrategia global para enfocarse en mercados prioritarios: “Nos permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi, así como a nuestras ventajas competitivas”, explicó Fraser entonces.

Citi decide vender sus acciones como parte de su separación con Banamex / Especial

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

No es cualquier comprador: Fernando Chico Pardo es uno de los empresarios más influyentes de México. En abril de 2025, entró por primera vez a la lista Forbes de los más ricos del mundo, con una fortuna estimada en 3,500 millones de dólares, lo que lo colocó como el octavo empresario más acaudalado del país.

Su carrera comenzó en el sector financiero: fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil a los 27 años, que más tarde se integró al Grupo Financiero Inbursa, de Carlos Slim. En 2003 se separó de Slim y se convirtió en accionista mayoritario de Asur, empresa que opera aeropuertos como el de Cancún y San Juan, Puerto Rico.

Fernando Chico Pardo es uno de los hombre más ricos del mundo / Redes Sociales

Reacciones y lo que viene

El director general de Banamex, Manuel Romo, también celebró la llegada del nuevo socio: “Continuaremos muy enfocados en nuestra estrategia de crecimiento, transformación digital y expansión centrada siempre en brindar excelencia a nuestros clientes”.

Por su parte, Fernando Chico Pardo aseguró: “Tenemos mucha confianza en el equipo y continuaremos trabajando muy de cerca en la transformación que ya iniciaron, agilizando su digitalización punta a punta con un foco excepcional en la satisfacción del cliente”.

Aunque la operación está sujeta a autorizaciones regulatorias en México, se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.