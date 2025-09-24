Lex Ashton planeaba asesinar a 6 alumnos del CCH Sur: “Solo se pudo uno”

Lex Ashton ’N’, el joven que atacó con una guadaña a estudiantes del CCH Sur y asesinó a uno de ellos, confesó que su intención era matar a seis personas.

De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales, ya se investigan los motivos detrás del brutal crimen, mientras que el IMSS reveló que el agresor habría sido víctima de bullying durante años.

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, dio a conocer parte de las declaraciones del detenido: “Yo me quería ching%$ a seis cabrones. Sólo se pudo uno porque otro pende$% me agarró”, dijo le detenido al referirse al trabajador del colegio que intentó frenarlo.

Lex Ashton mencionó que iba a atacar a más compañeros / Redes Sociales

Tenía todo planeado y hasta dejó amenazas

El atacante, quien ahora enfrenta cargos ante la Fiscalía de la CDMX, se lanzó desde un tercer piso tras cometer el crimen, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. También se dio a conocer que publicaba mensajes en redes sociales relacionadas con grupos incels, comunidades en internet que promueven odio hacia las mujeres y el aislamiento social de hombres jóvenes.

Entre sus publicaciones dejó una amenaza alarmante: “No pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas... y todos lo van a ver en las noticias (...) los veo en el infierno”.

En el CCH Sur los alumnos están pidiendo más seguridad / Redes Sociales

Era parte de un grupo excluido, según el IMSS

Además del testimonio, C4 Jiménez informó que el IMSS realizó un diagnóstico en el que apunta a un historial de acoso escolar constante hacia Ashton. Esta condición podría haber influido en su comportamiento violento, aunque aún no se ha confirmado si conocía personalmente a Jesús Israel, el joven al que asesinó.

“Un diagnóstico elaborado en el @Tu_IMSS indica que sufrió bullying por años”, reportó el C4 Jiménez.

Con su arma, el atacante buscaba hacer más daño / X: @c4jimenez

Así fue el ataque en el CCH Sur

Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, fue atacado en el estacionamiento del plantel mientras estaba con su novia. Lex Ashton lo golpeó con la guadaña y luego le causó una herida punzocortante en el cuello, que fue la causa de su muerte, según la necropsia.

Durante el ataque, un trabajador de 65 años identificado como Armando ’N’ resultó lesionado, y otro alumno también fue herido. La tragedia pudo ser aún mayor si no se hubiera intervenido.