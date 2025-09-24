Caos en vuelo por la nueva tarifa millonaria de la visa H-1B

El 21 de septiembre de 2025, el gobierno estadounidense anunció la implementación de una tarifa de $100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1B, destinada a trabajadores especializados. La medida, con el objetivo de proteger el empleo de los trabajadores locales, generó conmoción en aeropuertos y preocupación global en sectores que dependen del talento extranjero.

El gobierno estadounidense anunció la implementación de una tarifa de $100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1B. / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en el vuelo San Francisco-Dubái?

En un vuelo de Emirates programado para salir de San Francisco con destino a Dubái, varios pasajeros de origen indio decidieron abandonar la aeronave tras enterarse de la nueva política. Un video difundido en redes sociales muestra cómo las personas caminaban por los pasillos de regreso a la terminal, mientras el piloto explicaba por altavoces que se trataba de una situación “sin precedentes”. El avión permaneció detenido por más de tres horas mientras se resolvía la situación.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo las personas caminaban por los pasillos de regreso a la terminal. / Captura de pantalla

El temor de los viajeros se originó en la posibilidad de tener que pagar la tarifa al intentar reingresar a EE. UU. La administración estadounidense aclaró posteriormente que la tarifa no aplicaría para titulares actuales de la visa H-1B ni para renovaciones, sino únicamente para nuevas solicitudes. Sin embargo, la información inicial generó incertidumbre y provocó la reacción inmediata de los pasajeros.

Chaos in Emirates flight at SFO Airport. Delayed by 3 hours after many Indian H1B holders bound for India disembarked from the plane after hearing the news of $100K fees for H1B.



Many Indian passengers apparently left the aircraft after receiving calls from their employers not… pic.twitter.com/kZJG642RDz — Drunk Journalist (@drunkJournalist) September 20, 2025

La visa H-1B es fundamental para empresas tecnológicas en EE. UU., que dependen de profesionales extranjeros altamente calificados. La imposición de esta tarifa podría afectar la capacidad de estas empresas para contratar talento internacional y aumentar los costos operativos, además de influir en la competitividad del sector tecnológico estadounidense.

La administración estadounidense aclaró posteriormente que la tarifa no aplicaría para titulares actuales de la visa H-1B. / Captura de pantalla

Costos y repercusiones de las nuevas tarifas de la visa H-1B

La tarifa de $100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1B representa un incremento significativo respecto a los costos anteriores, que oscilaban entre $1,500 y $4,000 por trámite. Expertos en inmigración advierten que este aumento podría limitar la entrada de talento extranjero especializado, afectar contratos laborales y encarecer los costos para empresas estadounidenses que dependen de trabajadores internacionales.

El impacto se extiende a aerolíneas y aeropuertos, ya que varios vuelos con destino a EE. UU. han registrado cancelaciones o abandono de pasajeros ante la incertidumbre sobre los pagos. Gobiernos de países con alta migración de trabajadores especializados, como India y China, han expresado preocupación y han iniciado conversaciones diplomáticas para minimizar efectos negativos.

Se aconseja a los profesionales extranjeros que planean viajar a EE. UU. consultar con un abogado especializado en inmigración para comprender cómo las nuevas tarifas pueden afectar su situación. Además, es recomendable mantenerse informados a través de fuentes oficiales y evitar tomar decisiones precipitadas basadas en rumores o información no verificada.

La tarifa de $100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1B representa un incremento significativo respecto a los costos anteriores. / Pixabay