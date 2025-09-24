Filtran video de B-King y Dj Regio Clown antes de morir

El caso de los cantantes colombianos B-King y del DJ Regio Clown sigue arrojando novedades, pues ahora se filtró un video de momentos previos a su muerte, en el que se les observa viajar en un automóvil Mercedes Benz desde la Ciudad de México hacia el Estado de México.

Su último viaje: del gimnasio en Polanco al Estado de México

Fue el 16 de septiembre cuando Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown) fueron reportados como desaparecidos, siendo vistos por última vez en un gimnasio de Polanco. Tras varios días de búsqueda, finalmente el lunes 22 se confirmó el hallazgo de sus cuerpos sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Video muestra a los colombianos a bordo de un auto Mercedes Benz.

Desde entonces, el tema se ha vuelto de interés nacional e internacional, ya que incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la muerte de los artistas, luego de haber solicitado a su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, ayuda para su localización:

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos… lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”.

Los artistas viajaron en aparente calma, pues llevaban las ventanillas abajo.

Revelan video clave: iban en calma y por voluntad propia

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una investigación para esclarecer la muerte de los artistas, al tiempo que el periodista Carlos Jiménez reveló un video que muestra a ambos a bordo de un vehículo de alta gama, el cual habrían abordado desde Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, haciendo una parada en Iztapalapa y finalmente dirigiéndose al Estado de México, donde se reunirían con un hombre identificado como el ‘Comandante’ para “hacer negocios”, según un chat de WhatsApp entre Regio Clown y su pareja.

“Iniciamos una labor de búsqueda a partir de un reporte que se hizo el día 17 de septiembre por la pérdida de contacto de estos dos jóvenes (...). Ya hay información corroborada de que ambos salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México, se les ve abordar un vehículo”, explicó la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján.

En un chat uno de los colombianos reveló que irían a una comida en el Edomex.

¿Hay sospechas del crimen organizado?

En el video compartido por C4 Jiménez, se observa al auto Mercedes Benz color gris avanzar a gran velocidad, incluso pasándose algunos topes. En la parte trasera, con las ventilas abajo, se logra captar a B-King y Regio Clown, siendo esa una señal de que hicieron el viaje por su voluntad y en total calma.

Tras una parada en Iztapalapa, los colombianos se dirigieron al Edomex.

Por ahora no hay información clara sobre el móvil del crimen, pero ha trascendido que cárteles del narcotráfico podrían estar involucrados, ya que junto a sus cuerpos desmembrados fue encontrado un narcomensaje en el que se les acusaba de ser “chapulines” y “vendedores”.