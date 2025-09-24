Fuga en el Reclusorio Oriente de CDMX: custodios y director bajo investigación

En la Ciudad de México, la fuga de un interno del Reclusorio Oriente desató un escándalo que apunta a fallas graves en los controles internos. Autoridades investigan custodios y al director del penal, mientras revisan cámaras y procedimientos para esclarecer cómo ocurrió el escape.

El Reclusorio Oriente es una prisión varonil ubicada en Ciudad de México/Redes sociales

¿Qué hicieron las autoridades tras la fuga?

Según reportes oficiales, en el pase de lista nocturno del 23 de septiembre se detectó que faltaba un interno. El centro penitenciario activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

Se detectó la ausencia del prisionero durante el pase de lista la noche del 23 de septiembre/iStock

Personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, coordinó una investigación interna junto con la Dirección General de Asuntos Internos. Custodios de turno y el director del reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para que rindan declaraciones.

Custodios de turno y el director del reclusorio fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para que rindan declaraciones/iStock

¿Quién es el interno que logró escapar?

Se trata de Marvin Didier N, de 27 años de edad, que se encontraba detenido desde febrero de 2025, acusado de tentativa de homicidio. Se le liga con una riña ocurrida en la alcaldía Magdalena Contreras, en la que habría usado un cuchillo de cocina y un tubo para lesionar vecinos.

El custodio ingresó al Reclusorio Oriente en febrero de 2025/Redes sociales

Un antecedente relevante dentro del entorno penitenciario del Oriente es la aparición previa de armas artesanales entre internos, así como cuestionamientos sobre las revisiones y filtros de seguridad en el pena.