Adiós a música en bares y antros: Denuncian al IMPI por multas de hasta 120 mil pesos

Una controversia sacude el panorama comercial mexicano: la reproducción de música (ya sea en vivo o grabada) dentro de comercios podría acarrear sanciones o multas si no se pagan regalías a los autores o compositores.

Empresarios denuncian imposiciones arbitrarias de montos excesivos, mientras autoridades advierten que el impuesto por uso público musica ya es exigible.

Bares, hoteles, tiendas y restaurantes podrían quedarse sin música / iStock

¿Qué reclaman los comercios?

Agrupaciones empresariales denuncian que empleados del IMPI y de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) se presentan en restaurantes, tiendas, bares y hoteles para exigir el pago inmediato de regalías por reproducir música. Los cobros van de 5 mil a 9 mil pesos mensuales para locales pequeños y hasta 120 mil pesos en grandes negocios.

La reproducción de música dentro de los locales podría quedar prohibida si no se pagan regalías a los autores / iStock

¿Qué dice el IMPI?

El IMPI sostiene que toda reproducción pública de una obra musical debe pagar regalías directamente al autor o a la sociedad que lo represente.

El titular del instituto, Santiago Nieto, ha dicho que el operativo no es para hostigar, sino para que los negocios que usan música como parte de su oferta cumplan con obligaciones legales.

La música es un elemento fundamental para el ambiente social / iStock

Propuesta de diálogo y conflicto latente

Para apaciguar las tensiones, el IMPI, la Canaco y la SACM afirman que ya están en proceso de coordinar un convenio nacional con cámaras de comercio para definir tarifas claras y equitativas, especialmente para micro y pequeñas empresas.

Los negocios deberán pagar por reproducir música grabada o en vivo / iStock

Algunos comerciantes han iniciado campañas de rechazo simbólico, invitando a no reproducir música de autores afiliados a la SACM hasta que se establezcan reglas precisas y transparentes.