Caso Paloma Nicole: Mr. Doctor explota contra mamá de la joven: “Eres la asesina de tu propia hija”

El caso de la joven Paloma Nicole, quien murió a los 14 años de edad luego de complicaciones en una cirugía para aumento de busto, sigue generando reacciones e indignación. Ahora fue el médico e influencer Mr. Doctor quien arremetió contra la madre de la chica por permitir que se sometiera a la operación para modificar su cuerpo: “¡¿En qué cabeza?!”.

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Paloma Nicole se sometió a una operación estética en la ciudad de Durango, bajo la responsabilidad del cirujano Víctor “N”, quien también es pareja de la madre de la menor. La madre dio su consentimiento para el procedimiento, más no así el padre, Carlos Arellano, a quien le mintieron diciendo que estarían ausentes para irse a la Sierra.

Al padre le hicieron creer que su hija murió por Covid-19.

Lo más grave fue que al padre le hicieron creer que su hija había muerto por Covid-19. Sin embargo, durante el funeral, una persona le reveló la verdad: la adolescente falleció por complicaciones tras una cirugía estética.

“Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo… abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes”, comentó el padre.

El cirujano fue la pareja de la madre de Paloma Nicole.

Mr. Doctor critica a la madre: “Eres la asesina de tu propia hija”

El caso se ha hecho mediático y ha generado todo tipo de opiniones, como la del médico e influencer Mr. Doctor, quien publicó un video señalando directamente a la madre de Paloma Nicole por autorizar una cirugía estética en una menor.

“¿En qué cabeza? ¿Qué madre? Solo quiero decir: qué calidad de ser humano, para que a su hija la quiera operar. Que tú te hayas querido desgraciar tu cuerpo, que tú te hayas querido deformar, no te daba la autorización para deformar a una menor.

Mr. Doctor fue duro en su crítica del caso Paloma Nicole.

“Y lo peor aún, después de que la menor murió, engañar a todos diciendo que murió por covid… fue un anónimo que le dijo al papá: tu hija no se murió por covid, tu hija murió por una cirugía plástica… eres la asesina de tu propia hija”, expresó el influencer.

Investigación contra clínica y cirujano

La Fiscalía General del Estado de Durango ya abrió una investigación contra la Clínica Santa María de Durango y contra el cirujano Víctor “N”, quien podría enfrentar cargos por negligencia médica, omisión de cuidados o incluso homicidio culposo, en la muerte de la menor.

La condena podría agravarse debido a que Paloma Nicole era menor de edad y no se contó con el permiso de ambos padres. Trascendió que fue la madre quien autorizó la intervención como un “regalo” por su cumpleaños número 15, que estaba cerca.

La madre de la joven, sin ser enfermera, trasciende que entraba a los quirófanos.