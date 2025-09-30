Precio del dólar hoy martes 30 de septiembre: El peso muestra estabilidad

La divisa estadounidense se cotiza en promedio en $17.96 pesos a la compra y $18.59 pesos a la venta

El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
30 de Septiembre de 2025

Este martes 30 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza al inicio de la jornada en $18.33 pesos, algunos centavos por debajo de lo que fue su valor al cierre del día anterior en $18.36 pesos.

Por otra parte, el billete verde mantiene un promedio nacional de $17.96 pesos a la compra y $18.59 pesos a la venta.

El dólar se cotiza promedio en $18.33 pesos por unidad.

 

¿Cuál es el precio del dólar en las ventanillas bancarias?

Estos son los valores del dólar en las ventanillas de cambio de las principales instituciones bancarias del país:

Banco Afirme

  • Compra: $17.60 pesos
  • Venta: $19.00 pesos

Santander

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.90 pesos

BBVA Bancomer

  • Compra: $17.49 pesos
  • Venta: $18.63 pesos

Banamex

  • Compra: $17.72 pesos
  • Venta: $18.81 pesos

Banorte

  • Compra: $17.20 pesos
  • Venta: $18.70 pesos

Banco Azteca

  • Compra: $17.05 pesos
  • Venta: $18.84 pesos. 

