Madre de Lex Ashton habría alertado al 911 antes del ataque en CCH Sur: “Mi hijo se fue armado”

A solo unas horas del violento ataque dentro del CCH Sur, han salido a la luz nuevos detalles que podrían cambiar por completo el rumbo de la investigación. De acuerdo con información revelada por el periodista Carlos Jiménez (C4 en Alerta), la madre de Lex Ashton ‘N’, el joven acusado de asesinar con arma blanca a un alumno del plantel, habría llamado al 911 para advertir que su hijo salió de casa armado.

“La mujer le dijo a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que temía que su hijo se hiciera daño a él mismo o a otra persona”, reveló C4 Jiménez.

Según el reportero, la llamada fue realizada la mañana del lunes 22 de septiembre, poco antes de que Lex Ashton llegara al plantel con armas punzocortantes. El joven de 19 años compartió imágenes del armamento en sus redes sociales antes del crimen.

El joven de 19 años está bajo vigilancia en el hospital / Redes Sociales

Una tragedia anunciada

En el ataque murió Jesús Israel, estudiante del colegio, y resultó herido un trabajador que intentó detener al agresor. Pero, según las primeras indagatorias, el objetivo de Lex Ashton no era solo causar daño al azar: intentó agredir también a la pareja sentimental de la víctima, según Jiménez.

Este dato cobra relevancia luego de que se difundiera que el presunto atacante tenía afinidad por la ideología Incel (una comunidad misógina de “célibes involuntarios”) y expresara en su cuenta de Facebook frases alarmantes como: "Estaba harto del mundo" y "cansado de no recibir el amor de una mujer".

La mamá de Lex Ashton habría avisado a las autoridades de que su hijo iba armado / Redes Sociales

¿Se pudo evitar?

La presunta llamada de la madre de Lex Ashton reabre el debate sobre la capacidad de respuesta de las autoridades y los protocolos de atención ante posibles crisis mentales. ¿Qué pasó entre la alerta al 911 y el asesinato de Jesús Israel?

Hasta el momento, la UNAM no ha dado detalles adicionales, mientras que la Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. En redes, cientos de usuarios han exigido justicia para la víctima y mayor seguridad en las escuelas.

Los hechos del ataque quedaron grabados / Redes Sociales