¿Charlie Sheen reveló relación con cártel de drogas mexicano? Esto dijo

A sus 60 años y en plena etapa de reconciliación personal, Charlie Sheen sigue dejando boquiabierto al mundo con las brutales confesiones de su pasado. Esta vez, durante una entrevista con el programa 60 Minutes Australia, el actor reveló que un cártel mexicano decidió dejar de venderle cocaína… por la cantidad que consumía.

"Sí, lo hicieron. Nunca habían visto a alguien adquirir esa cantidad de peso droga", dijo sin rodeos al ser cuestionado por la periodista Amelia Adams sobre si era cierto que lo habían “cortado”. Y es que, según Sheen, los cargamentos que él pedía hacían sospechar a los traficantes que él mismo era distribuidor.

"Los únicos a quienes entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que yo traficaba por cuenta propia", añadió el actor, conocido por su papel en Dos hombres y medio.

Charlie Sheen no se guardó nada sobre sus adicciones / Especial

El crack, el dealer y el bicarbonato

Además de su vínculo con el cártel, Sheen relató que su adicción al crack también alcanzó niveles extremos. Recordó que alguna vez bromeó diciendo que necesitaba “una pipa más grande” para fumar rocas de siete gramos.

Aunque aseguró que nunca midió las dosis con precisión, explicó que esa era la proporción habitual para convertir cocaína en crack. Y por si fuera poco, su exdealer Marco, quien también aparece en el documental aka Charlie Sheen de Netflix, intentó bajarle el nivel… con trampas.

“Al final ya no quedaba cocaína. Charlie estaba fumando puro bicarbonato”, contó el director Andrew Renzi sobre los intentos de Marco por "limpiar" la droga adulterándola con más polvo blanco.

El actor reconoce que su adicción era tan grande que dejaron de venderle droga / Especial

Ocho años lejos de Hollywood

El testimonio de Sheen forma parte de su proceso de redención personal. Además del documental, también lanzó su libro de memorias The Book of Sheen, donde profundiza en su batalla contra las adicciones, la autodestrucción y sus años más oscuros.

Para el director Renzi, lo más sorprendente no es solo lo que Charlie cuenta, sino lo que ha dejado de buscar.

"Pasó ocho años tratando de reconciliarse consigo mismo, sin intentar de inmediato volver a la conversación pública o conseguir otro papel. Eso es raro y valioso", declaró.

El documental de Charlie Sheen está disponible en Netflix / Especial