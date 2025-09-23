Ghost cancela concierto de último momento en CDMX ¿Cuál fue el motivo?

A unos minutos del show, se soltó la bomba: Ghost no se presentará hoy en el Palacio de los Deportes. ¿La razón? Tobias Forge, líder de la banda sueca, sufrió una intoxicación alimentaria que lo dejó fuera de combate.

“El concierto programado para hoy en el Palacio de los Deportes ha sido cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche”, explicó Ocesa en un comunicado.

Los fans fueron avisados a unos minutos de entrar al Palacio de los Deportes / FB: @thebandghost

Las fechas 24 y 25 de septiembre continúan

La cancelación fue un balde de agua fría para los miles de fans que esperaban el espectáculo de Ghost como parte de su gira RE-IMPERATOUR. Sin embargo, hay un respiro para quienes tienen boletos para los conciertos del 24 y 25 de septiembre, ya que Ocesa confirmó que “se realizarán según lo previsto”.

Las fechas del 24 y 25 de septiembre siguen en pie / FB: @thebandghost

¿Y el reembolso?

Ocesa también explicó cómo se podrá recuperar el dinero:

Si compraste en línea : el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que hiciste la compra. Solo hay que tener paciencia y esperar los tiempos de tu banco.

Si compraste en puntos Ticketmaster: podrás pedir el reembolso a partir del 26 de septiembre, en el mismo lugar donde hiciste la compra.

Aunque Forge no ha dado declaraciones directas, los fans cruzan los dedos para que se recupere a tiempo y regrese con todo para las siguientes fechas. Mientras tanto, muchos ya están organizando su guardadito de chelas... para llorar.

El rembolso será en automático solo para la primera fecha / FB: @thebandghost