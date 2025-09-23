Estos son los cambios al Reglamento de Tránsito CDMX tras explosión de la pipa en Iztapalapa

Tras la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa —que hasta ahora ha cobrado la vida de 29 personas—, el Gobierno de la Ciudad de México ya prepara cambios al Reglamento de Tránsito para controlar el paso de pipas y transporte con materiales peligrosos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que esta misma semana se presentarán reformas que impactan directamente en la velocidad, rutas, horarios y zonas permitidas para circular con este tipo de unidades, además de nuevas medidas de protección civil.

“La regulación del transporte de pipas o que transporten material peligroso, estuvimos de manera institucional como gobierno de la ciudad construyendo una propuesta que vamos a dar a conocer en estos días. Pero primero implica que se regulen la velocidad, de horario, de rutas… y de capacidad de los transportes”, señaló.

Habrá horarios especiales para el transporte con material peligroso / Redes Sociales

Nuevas medidas para un problema urgente

Brugada también adelantó que se están considerando ajustes al control vehicular, requisitos más estrictos para la licencia tipo E, y planes de protección civil tanto en expendios como en transportes.

“Esas son los tres ejes, además de operativos y estrategias que se van a estar llevando a cabo. Así que pronto en estos días daremos a conocer a detalle la propuesta que tenemos”, indicó.

La funcionaria fue tajante al afirmar que no dejarán impune la tragedia: “Hay responsables y vamos a garantizar que la empresa cumpla con la reparación integral de daño”.

Ya no será tan fácil poder conseguir la licencia Tipo E / Redes Sociales

Apoyo a víctimas y seguimiento

Por su parte, el secretario de gobierno, César Cravioto, informó que hay 16 personas hospitalizadas, 39 dadas de alta y 29 fallecidas por el incidente. Además, dijo que se han brindado más de mil sesiones de atención psicológica y se han sostenido reuniones con víctimas y familiares.

“Hasta el momento se ha dado 50 mil pesos a las familias de personas que fallecieron y a las familias o las propias víctimas que ya fueron dadas de alta se otorgó 20 mil pesos”, aseguró.

También se ha ofrecido alojamiento con apoyo de hoteleros, así como entrega de alimentos y servicios funerarios. La jefa de Gobierno anunció que este fin de semana se realizará una segunda entrega de apoyos económicos.

Las pipas deberán de circular a una velocidad baja / Redes Sociales