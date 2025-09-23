¿Tomar paracetamol en el embarazo ocasiona autismo infantil?

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el consumo de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con un mayor riesgo de autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en los niños. Sin embargo, esta declaración ha sido rechazada por diversos organismos internacionales y expertos en salud, quienes aseguran que no hay evidencia científica que respalde esta afirmación.

Donald Trump, afirmó que el consumo de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con un mayor riesgo de autismo / iStock

Reacciones de organismos internacionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la evidencia sobre una posible relación entre el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo es inconsistente y no justifica cambios en las guías clínicas actuales. De manera similar, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha afirmado que no existe evidencia que relacione causalmente el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo en niños, y ha recomendado su uso solo cuando sea necesario, siguiendo las indicaciones médicas pertinentes.

Estudio masivo y expertos confirman que el paracetamol no eleva riesgo de autismo en bebés / iStock

Estudio sueco refuerza la seguridad del paracetamol

Un estudio realizado en Suecia, que incluyó datos de 2.4 millones de niños nacidos entre 1995 y 2019, no encontró diferencias en las tasas de autismo entre hermanos expuestos y no expuestos al paracetamol en el útero. Este hallazgo sugiere que no existe un efecto causal del paracetamol en el autismo, reforzando la seguridad de su uso durante el embarazo cuando sea necesario.

Recomendaciones para embarazadas

Los expertos coinciden en que el paracetamol puede utilizarse para reducir el dolor o la fiebre durante el embarazo, siempre que exista una necesidad clínica, siguiendo la recomendación de utilizar la dosis eficaz más baja, durante el menor tiempo posible y con la menor frecuencia posible. Es fundamental que las mujeres embarazadas consulten a su médico antes de tomar cualquier medicamento para asegurar su seguridad y la del bebé.

Los expertos coinciden en que el paracetamol puede utilizarse para reducir el dolor o la fiebre / iStock