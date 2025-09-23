¿Iban por la hija del gobernador de Sinaloa? Atacan a escoltas de Eneyda Rocha Ruiz

Un grupo armado abrió fuego este martes en Culiacán contra una camioneta de la Dirección de Servicios de Protección, dejando al menos dos agentes heridos y sembrando el caos en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:00 horas en el cruce de los bulevares Jesús Kumate y Canal 7, al surponiente de la capital sinaloense. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes fueron atacados mientras circulaban por la zona. Además, un autobús de pasajeros recibió impactos de bala, aunque sus ocupantes salieron ilesos.

Eneyda Rocha Ruiz es presidenta del DIF Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya / FB: @EneydaRochaRuiz

¿Iban con la hija del gobernador?

Aunque el comunicado oficial no identifica al objetivo del ataque, trascendió que los policías formarían parte del equipo de escoltas de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya. Hasta el momento, la autoridad estatal no ha confirmado esta versión.

Uno de los escoltas heridos fue identificado extraoficialmente como José “N.”, quien fue trasladado en estado grave a un hospital privado por otra escolta que lo acompañaba.

La camioneta de los escoltas fue baleada en plena vía pública / Redes Sociales

Estado delicado y operativo desplegado

El secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, informó que el agente “permanece en estado delicado y bajo cuidados médicos especializados”.

Tras la balacera, elementos del Grupo Interinstitucional se desplegaron en la zona para asegurar el área y comenzar las investigaciones correspondientes.

También se vio afectado un camión de pasajeros que fue alcanzado por las balas / Redes Sociales

La SSPE confirma ataque y heridos

En su boletín oficial, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que “los elementos lesionados colaboran en la Dirección de Servicios de Protección” y que “durante el ataque, un autobús también fue alcanzado por las balas, aunque sin heridos”.

Mientras la versión sobre un posible ataque directo a Eneyda Rocha circula de manera no oficial, aunque ella al parecer no estaba en el momento del ataque, las autoridades mantienen silencio, y la tensión en Sinaloa crece.