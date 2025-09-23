¿Alicia Villarreal robó ‘Te Quedó Grande la Yegua’? Compositor rompe el silencio tras años de miedo

Después de guardar silencio durante años, el compositor Javier Rodríguez Elizondo rompió el silencio y acusó a Alicia Villarreal de haberle robado la autoría de la canción “Te quedó grande la yegua”, uno de los temas más icónicos del regional mexicano.

En entrevista con Radio Fórmula Monterrey, Rodríguez reveló que el impacto emocional del supuesto plagio lo llevó a mantenerse en las sombras por temor a represalias. “Yo no se la robé a nadie, esa fue creación mía”, aseguró, tras narrar que escuchar la canción le traía constantemente recuerdos dolorosos.

“Cada vez que yo escuchaba esa canción en la radio, en la televisión, en cualquier medio, en cualquier lugar... me traía esa mala experiencia. O sea, volví a revivir y siempre estaba la pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto?”, dijo.

Javier Rodríguez Elizondo afirma que esa canción le pertenece / Redes Sociales

Compositor no tuvo contacto con Villarreal

Rodríguez afirmó que, pese a su negativa, Villarreal intentó acercarse en varias ocasiones. “Yo la rechazaba, yo no aceptaba que ella se acercara a mí”, dijo. Aunque hubo un intento más cercano en 2017, cuando coincidieron en un centro comercial en Houston, el compositor no quiso entablar conversación.

“Tuvimos encuentros más cercanos, y el más cercano fue en el 2017, que en ese año logré verla personalmente en el Mall de Galerías, acá en Houston, Texas... yo sabía que algo estaba pasando", recordó.

En más de una ocasión, Alicia Villarreal ha sido acusada de plagio / FB: @LaVillarrealMx

¿Compositor temía por su vida?

Incluso mencionó sentirse vigilado días antes de ese encuentro. “Había una persona que se puso a espiarme allá afuera de mi casa”, aseguró, dejando entrever que su historia va más allá de un conflicto musical.

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha hecho ninguna declaración pública sobre estas acusaciones. El tema, lanzado en 2001 por la cantante regiomontana, se convirtió en un himno del despecho y sigue vigente en el imaginario popular. Sin embargo, de confirmarse esta versión, la historia detrás de la canción podría cambiar para siempre.

Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los señalamientos / FB: @LaVillarrealMx