¿Alicia Villarreal robó ‘Te Quedó Grande la Yegua’? Compositor rompe el silencio tras años de miedo

Javier Rodríguez Elizondo asegura que la cantante se quedó con uno de los mayores éxitos de su carrera

El maestro de música detalla que rechazó en varias ocasiones a la cantante.
El maestro de música detalla que rechazó en varias ocasiones a la cantante. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
23 de Septiembre de 2025

Después de guardar silencio durante años, el compositor Javier Rodríguez Elizondo rompió el silencio y acusó a Alicia Villarreal de haberle robado la autoría de la canción “Te quedó grande la yegua”, uno de los temas más icónicos del regional mexicano.

En entrevista con Radio Fórmula Monterrey, Rodríguez reveló que el impacto emocional del supuesto plagio lo llevó a mantenerse en las sombras por temor a represalias. “Yo no se la robé a nadie, esa fue creación mía”, aseguró, tras narrar que escuchar la canción le traía constantemente recuerdos dolorosos.

Cada vez que yo escuchaba esa canción en la radio, en la televisión, en cualquier medio, en cualquier lugar... me traía esa mala experiencia. O sea, volví a revivir y siempre estaba la pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto?”, dijo.

Javier Rodríguez Elizondo afirma que esa canción le pertenece / Redes Sociales
Javier Rodríguez Elizondo afirma que esa canción le pertenece / Redes Sociales

Compositor no tuvo contacto con Villarreal 

Rodríguez afirmó que, pese a su negativa, Villarreal intentó acercarse en varias ocasiones. “Yo la rechazaba, yo no aceptaba que ella se acercara a mí”, dijo. Aunque hubo un intento más cercano en 2017, cuando coincidieron en un centro comercial en Houston, el compositor no quiso entablar conversación.

Tuvimos encuentros más cercanos, y el más cercano fue en el 2017, que en ese año logré verla personalmente en el Mall de Galerías, acá en Houston, Texas... yo sabía que algo estaba pasando", recordó.

En más de una ocasión, Alicia Villarreal ha sido acusada de plagio / FB: @LaVillarrealMx
En más de una ocasión, Alicia Villarreal ha sido acusada de plagio / FB: @LaVillarrealMx

¿Compositor temía por su vida?

Incluso mencionó sentirse vigilado días antes de ese encuentro. “Había una persona que se puso a espiarme allá afuera de mi casa”, aseguró, dejando entrever que su historia va más allá de un conflicto musical.

Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha hecho ninguna declaración pública sobre estas acusaciones. El tema, lanzado en 2001 por la cantante regiomontana, se convirtió en un himno del despecho y sigue vigente en el imaginario popular. Sin embargo, de confirmarse esta versión, la historia detrás de la canción podría cambiar para siempre.

Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los señalamientos / FB: @LaVillarrealMx
Hasta el momento, la cantante no ha respondido a los señalamientos / FB: @LaVillarrealMx

TE PUEDE INTERESAR

La fecha afectada fue la de hoy 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

Contra | 23/09/2025

Ghost cancela concierto de último momento en CDMX ¿Cuál fue el motivo?
La estrella deja un legado de 128 películas y una vida sin moldes.

Contra | 23/09/2025

Muere Claudia Cardinale, leyenda del cine europeo y símbolo de libertad
Serán varios los puntos para regular el paso de unidades con materiales peligrosos.

Contra | 23/09/2025

Estos son los cambios al Reglamento de Tránsito CDMX tras explosión de la pipa en Iztapalapa
Te recomendamos
Salinas Pliego evita prisión en Nueva York… tras pagar fianza millonaria
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 