VIDEO: En Bangkok se abre socavón de 50 metros de profundidad y se traga todo a su paso

La ciudad de Bangkok vivió momentos de pánico este miércoles luego de que una calle colapsara abruptamente, abriendo un enorme socavón de aproximadamente 50 metros de profundidad, según reportes oficiales. El fenómeno dejó severos daños materiales, provocó evacuaciones en hospitales y edificios cercanos, y paralizó por completo el tránsito en la zona.

El socavón tiene 30 metros de diámetro y 50 de profundidad.

Las imágenes del colapso se volvieron virales

Videos captados por cámaras de seguridad y testigos muestran cómo el pavimento comienza a hundirse lentamente, arrastrando consigo postes de electricidad, tuberías de agua y vehículos, mientras los conductores intentaban desesperadamente retroceder. El hundimiento cortó por completo una calle de cuatro carriles y llegó hasta los límites de una comisaría, dejando al descubierto parte de su estructura subterránea.

Automovilistas huyeron antes de caer en el socavón.

¿Qué originó el socavón en Tailandia?

De acuerdo con Chadchart Sittipunt, gobernador de la capital tailandesa, el colapso pudo estar relacionado con los trabajos de excavación de una nueva estación de tren subterráneo, lo cual es materia de investigación. Por ahora, no se han reportado víctimas, pero tres vehículos sufrieron daños graves y se suspendieron los servicios de agua y electricidad en la zona afectada.

Hasta ahora no se reportan lesionados ni víctimas fatales.

Hospital cierra servicios y se activan protocolos de emergencia

Un hospital cercano al socavón decidió cerrar su servicio de consultas externas durante dos días, aunque las autoridades aseguran que la estructura principal del inmueble no presenta daños significativos. En tanto, la comisaría y varios edificios aledaños fueron evacuados de manera preventiva, mientras las cuadrillas de emergencia trabajan para estabilizar la zona antes de nuevas lluvias, ya que Tailandia se encuentra actualmente en plena temporada de monzones.

“Bangkok”:

Por un socavón que se abrió frente a un hospital en Tailandia pic.twitter.com/vIJUHahdCU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 24, 2025

La ciudad se moviliza para evitar otra tragedia

Las autoridades locales trabajan a contrarreloj para rellenar el socavón y reparar la infraestructura, ante el temor de que otro colapso pueda ocurrir si las lluvias se intensifican. Bangkok, una ciudad con infraestructura antigua y alta densidad urbana, ha sido escenario de fenómenos similares en el pasado, pero ninguno tan profundo ni tan mediático como el de este 2025.