Iglesia La Luz del Mundo: Tres documentales para entender la secta de Naasón Joaquín García

El 14 de septiembre de 2023, ViX estrenó el documental El Apóstol, el caso de la Iglesia de La Luz del Mundo, producido por N+ Docs y Univisión Noticias. La producción aborda el caso de la iglesia y sus líderes, explorando acusaciones de abuso sexual y las dinámicas de poder dentro de la organización.

Por su parte, Netflix lanzó La oscuridad de La Luz del Mundo, dirigido por Carlos Pérez Osorio. Este documental se centra en los testimonios de víctimas de abusos sexuales cometidos por los líderes de la iglesia, ofreciendo una mirada profunda a los presuntos crímenes cometidos durante décadas.

El Apóstol, el documental expone testimonios de sobrevivientes y exintegrantes. / VIX

¿Qué revelan los documentales sobre La Luz del Mundo?

La era Naasón Joaquín examina la consolidación del poder de Naasón y la expansión internacional de la iglesia. La segunda era analiza la transición generacional y los desafíos que enfrentó la organización frente a denuncias y críticas. Mientras que El Apóstol, el documental expone testimonios de sobrevivientes y exintegrantes, mostrando cómo líderes manipularon psicológica y emocionalmente a los miembros y evidenciando propiedades y bienes adquiridos presuntamente con aportaciones de los fieles.

Cada producción aborda distintos momentos históricos de la iglesia fundada en 1926 por Aarón Joaquín. / VIX

Los documentales también destacan la influencia política, social y económica de la iglesia, que cuenta con presencia en más de 50 países y millones de seguidores, mostrando cómo estas dinámicas han afectado tanto a miembros como a la comunidad en general.

Contexto de Naasón Joaquín García

Naasón Joaquín García, actual líder de La Luz del Mundo, fue condenado en 2023 en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad. La sentencia surgió de un acuerdo con la fiscalía, evitando una posible condena a cadena perpetua por 19 cargos. A pesar de su encarcelamiento, sus seguidores continúan considerándolo el “Apóstol de Jesucristo en la Tierra”.

Naasón Joaquín García, actual líder de La Luz del Mundo, fue condenado en 2023 en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión. / AP

Los documentales muestran cómo la iglesia reaccionó ante su detención y cómo esto afectó su estructura interna y la percepción pública, evidenciando tensiones dentro de la organización y la lealtad de sus miembros hacia sus líderes.

Además de los testimonios, las producciones incluyen imágenes exclusivas de ceremonias, propiedades y actividades de la iglesia, mostrando la magnitud del control ejercido sobre sus fieles y el alcance internacional de sus operaciones.

La serie de documentales permite a la audiencia entender la compleja relación entre religión, poder y justicia, combinando historias de fe con investigaciones periodísticas y revelaciones legales que ponen en evidencia los escándalos de la organización.

Finalmente, estos documentales marcan un precedente en el periodismo de investigación en México, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de conocer la historia completa de La Luz del Mundo, sus líderes y las controversias que han acompañado a la iglesia a lo largo de casi un siglo.

La serie de documentales permite a la audiencia entender la compleja relación entre religión, poder y justicia. / Netflix



