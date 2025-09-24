Cómo restaurar fotos antiguas con la IA de Gemini: guía paso a paso

¿Tienes fotos dañadas o descoloridas que deseas recuperar? La inteligencia artificial de Google, te permite restaurarlas de forma sencilla y gratuita

Cómo restaurar fotos antiguas con la IA de Gemini | iStock
Laura Reyes Medrano
24 de Septiembre de 2025

Gemini es el sistema de inteligencia artificial de Google que permite generar texto, imágenes y realizar tareas complejas a partir de instrucciones escritas, conocidas como prompts. Si tienes una imagen vieja, dañada o descolorida, puedes usar Gemini para mejorar su aspecto, eliminar defectos visibles y recuperar su esencia original.

Si tienes una imagen vieja, dañada o descolorida, puedes usar Gemini para mejorar su aspecto/iStock

Pasos para restaurar una fotografía antigua con Gemini

  1. Accede a Gemini: Ingresa a través de su aplicación móvil o directamente en su sitio web oficial.

  2. Selecciona la fotografía: Elige la imagen que deseas restaurar. Es importante que la foto esté en formato digital, ya que esto mejora los resultados de la restauración.

  3. Inicia la restauración: Abre el chat de Gemini y selecciona la opción de generación de imágenes (identificada con un ícono de banana).

  4. Escribe el prompt: Introduce el siguiente prompt según sea el caso, para indicarle a la IA cómo debe proceder:

Retratos familiares antiguos

"Restaura este retrato familiar antiguo que está desgastado y descolorido. La foto presenta rasgaduras, manchas y áreas borrosas. Considera lo siguiente:

  • Rostros y expresiones: Recupera la nitidez de los rostros y expresiones sin perder la suavidad natural de la imagen.

  • Ropa y detalles: Reconstruye los detalles de vestimenta, accesorios y peinados respetando el estilo de la época.

  • Manchas y marcas: Elimina manchas, marcas y suciedad, manteniendo la uniformidad de los colores y sombras.

  • Bordes y fondo: Restaura bordes desgastados y corrige imperfecciones del fondo sin alterar la proporción.

  • Tonos y contraste: Mantén los colores originales o los contrastes en blanco y negro de forma natural, conservando la atmósfera familiar de la foto."

Puedes restaurar fotos familiares/iStock

Paisajes antiguos

"Restaura esta fotografía de paisaje antiguo que presenta daños y desvanecimiento de color. La imagen incluye rasgaduras, manchas y áreas borrosas. Detalles a considerar:

  • Elementos naturales: Mejora la nitidez de árboles, montañas, agua y cielo, preservando su apariencia natural.

  • Manchas y marcas: Elimina suciedad, humedad y marcas, especialmente en áreas con texturas complejas como follaje o rocas.

  • Desvanecimiento de color: Recupera los tonos originales, respetando la luz y la atmósfera de la escena.

  • Bordes y perspectiva: Corrige bordes desgastados y asegura que la perspectiva se mantenga intacta.

  • Evitar sobreprocesado: Mantén la imagen natural, como si nunca hubiera sufrido daños."

También puedes restaurar paisajes en Gemini/iStock

Eventos históricos o fotografías de época

"Restaura esta fotografía histórica que muestra signos de desgaste, manchas y áreas borrosas. Considera lo siguiente:

  • Detalles importantes: Mejora la nitidez de personas, objetos y arquitectura, conservando la autenticidad histórica.

  • Manchas y rasgaduras: Elimina marcas, grietas y suciedad sin alterar la textura original del papel.

  • Tonos y contraste: Mantén los colores o el contraste en blanco y negro, respetando la época de la fotografía.

  • Bordes y proporciones: Reconstruye bordes desgastados asegurando la proporción y perspectiva original.

  • Preservar la atmósfera: La restauración debe mantener la sensación histórica, evitando que la imagen parezca moderna o editada."

Las fotografías de época pueden restaurarse con el prompt correcto/iStock

 

Consejos para obtener mejores resultados

  • Calidad de la imagen: Asegúrate de que la foto original esté lo más nítida posible. Las imágenes borrosas o de baja resolución pueden dificultar la restauración.

  • Detalles adicionales: Si deseas que la IA se enfoque en aspectos específicos, como mejorar el fondo o resaltar ciertos colores, puedes incluir esos detalles en el prompt.

  • Iteración: Si el resultado inicial no es perfecto, puedes ajustar el prompt o subir una versión diferente de la foto para obtener mejores resultados.

¿Por qué elegir Gemini para restaurar tus fotos?

Gemini ofrece una solución rápida y accesible para restaurar fotos antiguas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Además, al ser una herramienta basada en inteligencia artificial, puede adaptarse a una variedad de estilos y condiciones de imagen, brindando resultados sorprendentes en pocos minutos.

Tecnología

