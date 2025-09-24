¿Qué relación existe entre la serie 'Adolescencia'y el suceso en CCH Sur?

El ataque en el CCH Sur que terminó con la muerte de un estudiante y lesiones a otro trabajador ha dejado a todos impactados. Lo que más llama la atención es que, al igual que en la serie Adolescencia, el agresor, Lex Ashton N., se identificaba con un grupo de incel y compartía mensajes de aislamiento y frustración antes del hecho.

En la serie, Jamie asesinó a su compañera Katie apuñalándola siete veces en un estacionamiento, motivado por el rechazo. / @miguelaraizac

El 21 de septiembre de 2025, Lex atacó a su compañero en el estacionamiento de la escuela. Sus publicaciones y mensajes mostraban un patrón de comportamiento preocupante: frustración, resentimiento y una sensación de rechazo

¿Qué relación tiene la serie Adolescencia con lo que pasó en CCH Sur?

En la serie, Jamie asesinó a su compañera Katie apuñalándola siete veces en un estacionamiento, motivado por el rechazo y la humillación pública tras ser llamado "incel" luego de invitarla a salir. Aunque al principio Jamie niega su responsabilidad, en el último capítulo confiesa el crimen ante la psicóloga de la corte.

La palabra “incel” viene del inglés involuntary celibate y se refiere a personas, generalmente hombres, que no logran tener relaciones románticas o sexuales y que desarrollan resentimiento hacia quienes sí las tienen. En muchos casos, esta identificación con el grupo genera aislamiento, frustración y, en situaciones extremas, comportamientos violentos

Lex Ashton N., se identificaba con un grupo de incel y compartía mensajes de aislamiento y frustración. /

El caso de Lex es muy parecido: atacó a su compañero en un estacionamiento y también se identificaba con el grupo incel. Sus sentimientos de rechazo, aislamiento y frustración se reflejan en los compartimientos que vimos en Jamie. Esto hace que la serie y la vida real se crucen de manera preocupante.

Los expertos dicen que estas situaciones muestran por qué es tan importante estar atentos a comportamientos de riesgo: aislamiento, obsesión con rechazo o humillación, agresividad verbal o física, y obsesión con contenidos violentos en redes. Todo eso se vio tanto en Jamie como en Lex.

El caso de Lex es muy parecido: atacó a su compañero en un estacionamiento y también se identificaba con el grupo incel. / @adnnoticiasmx

Los padres y profesores deben observar cambios en los adolescentes y mantener un diálogo abierto, sin juzgar, para detectar cualquier señal antes de que se vuelva algo extremo. La prevención y la intervención temprana son clave.

¿Qué medidas se están tomando y qué podemos aprender?

La UNAM ofreció apoyo psicológico a estudiantes y personal. Además, se están investigando los hechos para prevenir que algo así vuelva a ocurrir.

Lo que dejó este caso es claro: necesitamos hablar de salud emocional, acompañar a los jóvenes y crear espacios donde puedan expresar sus frustraciones sin sentirse solos. Historias como la de Jamie en Adolescencia y lo que pasó en CCH Sur nos recuerdan que la prevención y la atención a las señales de riesgo pueden salvar vidas.

Esto hace que la serie y la vida real se crucen de manera preocupante. / @miguelaraizac