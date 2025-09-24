Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa son denunciados por presunto acoso sexual

Una nueva polémica envuelve a Ricardo Pérez y Slobotzky, pues ahora han sido denunciados formalmente por el presunto delito de acoso sexual, a raíz de unos comentarios que hicieron en su programa La Cotorrisa sobre Jessica Bustos, esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

Jessica Bustos acudió a la Fiscalía

Fue la propia Jessica Bustos quien, mediante un video, dio a conocer que se presentó en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a dos creadores de contenido —sin mencionar sus nombres—, alegando que lo dicho por estos influencers ha afectado su vida personal y profesional.

Jesica Bustos confirmó que interpuso una denuncia.

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información.

“Esta situación me ha afectado bastante, a mi familia, mi honor, mi integridad, mi autoestima, y es por eso que decidí realizar esto y dar ejemplo a que no se dejen ante nadie, y menos te acosen sexualmente y te violenten, y menos habiendo consecuencias legales”, comentó.

La esposa del comediante Xuxo Dom es la denunciante.

¿Qué dijeron en La Cotorrisa?

Aunque Jessica no dio nombres, el paparazzi Arturo Gallegos confirmó que la denuncia fue contra Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza, quienes durante un episodio del programa hicieron un chiste contra Xuxo Dom, mencionando también a su esposa.

“Empiezan a hacer connotaciones de tipo sexual sobre su esposa, se ríen. Este creador presenta el video y a su esposa. Ella, como es normal, termina indignada”, señaló Gallegos.

Slobo, Iván Mendoza y Ricardo se burlaron de Jesica Bustos/X

Según Radio Fórmula, en el episodio 308 de La Cotorrisa, los influencers lanzaron comentarios hacia Xuxo Dom y su esposa, aunque después intentaron justificarse:

“Un abrazo, lo que dijimos, lo conocemos y es buena gente (…) es un tipazo, no es ningún chiste que no haríamos enfrente del buen Xuxo”.

Slobotzky remató con:

“Solamente el de tu esposa no, ese no”.

Luego, continuaron haciendo referencias al físico de la mujer con connotaciones sexuales.

Se disculparon, pero no fue suficiente

Tras la polémica, los integrantes de La Cotorrisa se disculparon públicamente y eliminaron el fragmento de YouTube. Sin embargo, tanto Xuxo Dom como Jessica Bustos expresaron su desilusión mediante un video.

“Ya sabes que alguna vez hablaron de mí los Cotorros. Yo los consideraba amigos. Sé que todo es entre broma, ¿verdad? Tú lo viste cuando hablaron de mí (…) A mí me caen bien los Cotorros, se me hacen buenas personas, soy fan, consumo su contenido”, comentó Xuxo.

Los integrantes de la Cotorrisa se disculparon en su momento.

“Pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, no estoy de acuerdo”.

Jessica también alzó la voz:

“Es una falta de respeto porque yo no me llevo con ellos, no los conozco. No sé si Slobotzky tiene pareja, pero el otro sí, por la Zabaleta. Pero si yo te oigo a ti hablando algo así, tus maletas ya están afuera de la casa. Se me hace una falta de respeto para mí y para sus mujeres”.

El acoso sexual es delito en CDMX

De acuerdo con el Artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, el hostigamiento sexual es considerado delito y puede conllevar: