Modo IA de Google: así cambiará para siempre la forma de buscar en internet

Google presenta el Modo IA en español, una función que convierte al buscador más utilizado del mundo en un asistente capaz de entender consultas complejas, entregar respuestas conversacionales y guiar al usuario mediante información contextualizada y enlaces útiles. Disponible en la web y en la app para Android e iOS, esta herramienta redefine la manera de buscar información en línea.

El Modo IA de Google permite consultas más largas y detalladas/Google

¿Qué cambia con el Modo IA?

Hasta ahora, buscar en Google significaba obtener una lista de enlaces ordenados por relevancia. Con el Modo IA, el buscador deja de ser solo un índice de páginas y pasa a entregar respuestas directas y detalladas, apoyadas por la inteligencia artificial Gemini 2.5.

Por ejemplo, los usuarios ahora pueden hacer consultas complejas, como:

"Quiero conocer las principales rutas de senderismo en México. Haz una tabla con la duración, nivel de dificultad, paisajes destacados y recomendaciones de seguridad para cada ruta."

El sistema genera un cuadro comparativo con toda la información solicitada y, al mismo tiempo, sugiere enlaces a blogs especializados, guías oficiales y sitios turísticos para ampliar detalles sobre cada ruta.

Con la nueva función, ahora puedes buscar usando texto, voz o imágenes desde la app de Google/Google

¿Cómo funciona la búsqueda multimodal?

El Modo IA permite interactuar con Google de manera multimodal:

Consultas por texto, voz o imágenes .

Reconocimiento de fotos y diagramas para proporcionar información relacionada.

Descomposición de preguntas complejas en subtemas mediante la técnica “query fan-out”, lo que permite obtener respuestas más completas y específicas.

Esto significa que los usuarios pueden grabar una consulta en voz, subir una foto o escribir una pregunta larga y recibir información detallada sin necesidad de realizar múltiples búsquedas.

La búsqueda multimodal permite analizar fotos, diagramas y grabaciones de video en tiempo real/iStock

¿Impacta esto la visibilidad de los sitios web?

Google asegura que la función no reduce la visibilidad de los sitios web. Por el contrario, al ofrecer resúmenes generados por IA y enlaces destacados, los usuarios visitan más páginas y permanecen más tiempo en ellas. El Modo IA facilita llegar a las fuentes originales, mejorando la experiencia de navegación y descubriendo contenido de calidad.

La inteligencia artificial llega a tu buscador/Pixabay

Google reconoce que, por ahora, el Modo IA no será perfecto y puede generar errores ocasionales. Sin embargo, está basado en los sistemas de calidad y ranking existentes del buscador y continuará mejorando con actualizaciones periódicas.

El buscador despliega la respuesta generada por IA solo cuando existe un alto nivel de confianza; de lo contrario, se muestran los resultados tradicionales. Esta estrategia permite combinar innovación tecnológica con información confiable para el usuario.