¡Ojo! ¿Tus vacaciones podrían caducar si no las tomas a tiempo?

En México, todos los trabajadores tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas según la LFT. Este derecho inicia con 12 días hábiles después del primer año de servicio y aumenta progresivamente conforme la antigüedad en la empresa.

Si el patrón no cumple, el trabajador aún tiene 12 meses adicionales para reclamar sus días de descanso. / Pixabay

¿Cuánto tiempo tiene tu patrón para darte tus vacaciones?

El artículo 81 de la LFT establece que el empleador debe otorgar las vacaciones dentro de los seis meses posteriores al aniversario laboral del trabajador. Cada año, además, debe entregar una constancia con:

Antigüedad laboral reconocida

Número de días de vacaciones correspondientes

Periodo estimado para disfrutarlas

Si el patrón no cumple, el trabajador aún tiene 12 meses adicionales para reclamar sus días de descanso, sumando un total de 18 meses desde el aniversario para ejercer este derecho.

El artículo 81 de la LFT establece que el empleador debe otorgar las vacaciones dentro de los seis meses posteriores al aniversario labora. / Pixabay

¿Las vacaciones se pueden acumular o pierden vigencia?

Si no se toman dentro del periodo legal, los días de vacaciones pueden caducar. La LFT no contempla la acumulación indefinida de días; esta posibilidad depende de la política interna de cada empresa. Por eso es vital revisar los reglamentos internos y coordinarse con Recursos Humanos.

Además, la ley indica que las vacaciones no se pueden pagar en dinero ni en especie; deben disfrutarse físicamente. Esto asegura que los trabajadores tengan tiempo de descanso real y no solo un beneficio económico.

La LFT no contempla la acumulación indefinida de días; esta posibilidad depende de la política interna de cada empresa. / Pixabay

¿Qué hacer si aún no tomaste tus vacaciones?

Primero, verifica tu fecha de aniversario laboral y calcula si aún estás dentro del plazo de 18 meses. Solicita por escrito a tu empleador que te otorgue los días correspondientes. Si la empresa se niega y estás dentro del tiempo legal, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para hacer valer tu derecho.

Tomar las vacaciones dentro del periodo establecido no solo es un derecho, también es clave para la salud física y emocional. Permite descansar, desconectarse del trabajo y regresar con mayor productividad y bienestar.

Por último, la prevención es fundamental. Conocer tus derechos y los plazos legales evita malentendidos y asegura que no pierdas los días de descanso que te corresponden por ley.

Si la empresa se niega y estás dentro del tiempo legal, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). / Pixabay