Pokémon TCG Pocket revela por error su nueva expansión… ¡y es edición limitada!

Regresan cartas clásicas con nuevas ilustraciones y un plazo corto para atraparlas todas

En los próximos días todos los cazadores estarán listos para las sorpresas.
En los próximos días todos los cazadores estarán listos para las sorpresas. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
24 de Septiembre de 2025

Una filtración en la cuenta oficial japonesa de Pokémon TCG Pocket emocionó a entrenadores de todo el mundo: el próximo 30 de septiembre llegará una nueva expansión llamada “High Class Pack ex”, pero con una peculiaridad… ¡será por tiempo limitado!

Este nuevo set, que forma parte de la colección A4b, estará disponible solo del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2025. Según el tráiler filtrado que ya circula en redes como Streamable, se trata de una expansión inspirada en las ediciones “High Class” del juego de cartas japonés, y traerá reimpresiones con nuevas ilustraciones, además de al menos una carta de rareza 4 garantizada por sobre.

Cada año salen nuevas cartas para los coleccionistas / Redes Sociales
Cada año salen nuevas cartas para los coleccionistas / Redes Sociales

¿Cuántas cartas habrá por sobre?

Cada sobre incluirá solo 4 cartas, por lo que no será una expansión convencional. Aún se desconoce si se incluirán cartas completamente nuevas, pero lo que ya está confirmado es que cartas populares como Pikachu ex, Profesor Oak, Greninja o Gardevoir volverán con ilustraciones renovadas en categorías de una o dos estrellas.

La revelación llega justo en la antesala del primer aniversario de Pokémon TCG Pocket, que será celebrado a lo grande desde el 26 de septiembre con el lanzamiento del set de Megaevoluciones. Ahí veremos cartas espectaculares como Mega Absol, Mega Manectric y Mega Lucario, entre otras.

Las clásicas imágenes ahora traerán nuevas ilustraciones / Redes Sociales
Las clásicas imágenes ahora traerán nuevas ilustraciones / Redes Sociales

Nada oficial, pero levanta alegrías 

Desde Creatures y DeNA no han confirmado oficialmente los detalles, pero se espera que en las próximas horas se libere un comunicado con toda la información. Por ahora, solo queda prepararse para cazar estas nuevas cartas antes de que se esfumen del juego.

El 30 de septiembre sale la nueva expansión para los cazadores / Redes Sociales
El 30 de septiembre sale la nueva expansión para los cazadores / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

Modo IA de Google: así cambiará para siempre la forma de buscar en internet

Contra | 24/09/2025

Modo IA de Google: así cambiará para siempre la forma de buscar en internet
¡Ojo! ¿Tus vacaciones podrían caducar si no las tomas a tiempo?

Contra | 24/09/2025

¡Ojo! ¿Tus vacaciones podrían caducar si no las tomas a tiempo?
El joven, de 19 años, atacó con una guadaña a un estudiante el pasado lunes.

Contra | 24/09/2025

Lex Ashton planeaba asesinar a 6 alumnos del CCH Sur: “Solo se pudo uno”
Te recomendamos
¿Quién es Fernando Chico Pardo? El millonario mexicano que comprará el 25% de Banamex
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 