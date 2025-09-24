Pokémon TCG Pocket revela por error su nueva expansión… ¡y es edición limitada!

Una filtración en la cuenta oficial japonesa de Pokémon TCG Pocket emocionó a entrenadores de todo el mundo: el próximo 30 de septiembre llegará una nueva expansión llamada “High Class Pack ex”, pero con una peculiaridad… ¡será por tiempo limitado!

Este nuevo set, que forma parte de la colección A4b, estará disponible solo del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2025. Según el tráiler filtrado que ya circula en redes como Streamable, se trata de una expansión inspirada en las ediciones “High Class” del juego de cartas japonés, y traerá reimpresiones con nuevas ilustraciones, además de al menos una carta de rareza 4 garantizada por sobre.

¿Cuántas cartas habrá por sobre?

Cada sobre incluirá solo 4 cartas, por lo que no será una expansión convencional. Aún se desconoce si se incluirán cartas completamente nuevas, pero lo que ya está confirmado es que cartas populares como Pikachu ex, Profesor Oak, Greninja o Gardevoir volverán con ilustraciones renovadas en categorías de una o dos estrellas.

La revelación llega justo en la antesala del primer aniversario de Pokémon TCG Pocket, que será celebrado a lo grande desde el 26 de septiembre con el lanzamiento del set de Megaevoluciones. Ahí veremos cartas espectaculares como Mega Absol, Mega Manectric y Mega Lucario, entre otras.

Nada oficial, pero levanta alegrías

Desde Creatures y DeNA no han confirmado oficialmente los detalles, pero se espera que en las próximas horas se libere un comunicado con toda la información. Por ahora, solo queda prepararse para cazar estas nuevas cartas antes de que se esfumen del juego.

