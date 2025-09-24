Ricky Martin Live 2026: fechas confirmadas para México, venta de boletos y todo lo que debes saber

El ícono latino Ricky Martin volverá a conquistar México en 2026 con su gira Ricky Martin Live, que recorrerá siete ciudades del país, desde Querétaro hasta Mérida. Tras el anuncio oficial en redes sociales, los fanáticos se preparan para la emoción: boletas, producción y repertorio se perfilan como lo más esperado del año.

La CDMX será una de las paradas más esperadas del tour del cantante puertorriqueño/IG:ricky_martin

¿Cuándo y dónde se presentará Ricky Martin en México?

Estas son las fechas y sedes confirmadas para su gira en territorio mexicano:

Jueves 12 de marzo – Querétaro, Autódromo de Querétaro

Sábado 14 de marzo – Ciudad de México, Estadio Fray Nano

Miércoles 18 de marzo – Guadalajara, Estadio Panamericano

Viernes 20 de marzo – Monterrey, Estadio Walmart Park

Domingo 22 de marzo – Chihuahua, Estadio Monumental

Martes 24 de marzo – León, Explanada Poliforum

Sábado 28 de marzo – Mérida, Parque de Béisbol Kukulcán

El cantante promete un espectáculo lleno de energía, música y grandes éxitos/IG: IG: ricky_martin

¿Cuándo comienza la venta de boletos y cuáles serán los precios?

La venta general de boletos arrancará el 2 de octubre de 2025 a las 11:00 horas (hora del centro de México) mediante la plataforma FunTicket .

Aún no se han confirmado los precios oficiales, aunque se espera que se publiquen al momento de abrir la preventa.

Ricky Martin anunció siete conciertos en México como parte de su gira Live 2026/IG: ricky_martin

¿Qué se puede esperar del espectáculo?

Ricky Martin promete un espectáculo de gran escala, con producción visual, banda en vivo, bailarines y un repertorio que combinará sus éxitos clásicos con temas recientes.



La venta general de boletos comenzará el 2 de octubre a través de FunTicket/IG: ricky_martin