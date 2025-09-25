Andrés Guardado aseguró que hay poco profesionalismo en México

Uno de los últimos grandes futbolistas que ha dado México, fue Andrés Guardado, canterano de los rojinegros del Atlas. El 'Principito', estuvo presente con José Pedrerol, en su programa ‘El Cafelito’, donde habló de cómo es la mentalidad del jugador mexicano en comparación con el europeo.

Andrés Guardado como jugador de León | IMAGO7

¿Cómo es el contraste del futbolista mexicano al europeo?

En el programa, Guardado habló de las principales diferencias entre cada pensamiento de los jugadores, argumentando que cada lugar tiene su manera de pensar en distintos temas del futbol, uno de ellos las concentraciones, ya que en Europa se ve como algo normal, en México los jugadores lo toman como ‘castigo’.

CAPTURA DE PANTALLA

“El profesionalismo en general, es complejo. Allá, creo yo, una concentración se ve como un castigo para el jugador, lo toman así. Hay entrenadores que, en Liguilla, te concentraba, y el jugador lo veía más como ‘pfff’, lo veían como un castigo”, declaró Guardado.

Pese a que el futbolista debe ser un ‘atleta de alto rendimiento’, en muchas ocasiones la disciplina termina por cobrarles factura, haciendo que haya un declive en su nivel futbolístico, situación que ya expresó Guardado, dando ejemplos precisos de cómo se vive cada previa en México.

“El entrenador lo hacía porque no existía el profesionalismo. Deben pensar, ‘si no los concentro, se me van a ir de fiesta y tal vez me estoy jugando mi chamba; entonces, debo tenerlos cerca’. Acá me di cuenta de que la mentalidad del europeo, y en general de quien llega, es muy diferente”, alegó Andrés Guardado.

Guardado en el 'Cafelito' | CAPTURA DE PANTALLA

La indisciplina como factor en México

En los últimos años, la Liga MX tuvo múltiples casos de indisciplina; desde jugadores que salen de la concentraciones, fiestas y festejos, entre otros. Ante los casos, la liga y los equipos han intentado nuevas normas o reglas que permitan evitar estas situaciones, sin embargo, no terminan por ser suficientes.

En el caso de Guardado

El ‘Principito’ anunció su retiro profesional de manera oficial en agosto de 2025, sin embargo, ya lo había hecho meses atrás, hasta que León anunció a James Rodríguez como refuerzo para el Mundial de Clubes, por lo que Guardado salió del retiro para jugar el mega torneo, desafortunadamente no pudieron acudir por tem extra cancha.

Actualmente, Andres no ha dado indicios de su futuro, sin embargo, no descartó volver como técnico o directivo, o incluso en alguna narración, por lo que podría reaparecer en el mundo del balompié muy pronto.

Despedida de Guardado | IMAGO7