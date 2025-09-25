Real Oviedo vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 6

La primera doble jornada de LaLiga 2025-2026 llega a su fin este jueves 25 de septiembre, con un enfrentamiento cargado de tensión y contrastes: Real Oviedo vs Barcelona en el Estadio Municipal Carlos Tartiere.

Oviedo, urgido de puntos

El regreso del Real Oviedo a la Primera División española, bajo el mando de Veljko Paunovic, ex técnico de la Liga MX, no ha sido el soñado. A pesar de un ascenso épico que ilusionó a la afición carbayona, la realidad de la temporada ha sido complicada: apenas han sumado tres puntos y ocupan posiciones de descenso. El duelo frente al Barcelona se presenta como una oportunidad clave para comenzar a revertir la situación.

Barcelona quiere la cima

En el otro extremo de la tabla, el Barcelona de Hansi Flick busca no perder pisada al Real Madrid, actual líder del campeonato. Los culés marchan en la segunda posición con 13 unidades, producto de cuatro victorias y un empate, y necesitan un triunfo en Oviedo para mantener viva la lucha por el liderato.

Antecedentes del duelo

El historial entre ambos equipos refleja la superioridad blaugrana: en 76 enfrentamientos previos, el Barcelona suma 42 victorias, mientras que el Oviedo ha logrado imponerse en 24 ocasiones y se registran 10 empates. El regreso de este clásico al máximo circuito español añade un atractivo especial al partido.