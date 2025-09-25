‘Las figuras que marcaron la historia’ estas son las mascotas que fueron parte de los mundiales

Tras una larga espera, la FIFA dio a conocer a las tres mascotas de la próxima Copa del Mundo. Cada una representa una parte importante de la historia y la cultura de cada país, destacando su fauna y los colores representativos de los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

‘Willie’ Inglaterra 1966

El León con una playera que trae estampada la bandera de Reino Unido y con la frase ‘WORLD CUP’, no solo fue la prieta de todas las mascotas, sino también es la favorita de los fanáticos hasta la fecha y siendo el parteaguas para las mascotas por venir ne futuros mundiales.

@FIFA

‘Juanito’ México 1970

La siguiente mascota tuvo un cambio drástico ya que no se tarot de un animal, sino que esta vez fue la imagen de un niño con el característico sombrero de paja y la camisa verde. Esta mascota siempre será recordada por ser parte del primer mundial transmitido a color.

@FIFA

‘Trip y Trap’ Alemania 1974

El formato de mostrar a un niño continuó cuatro años después, esta vez fueron los alemanes quienes decidieron usar ahora a dos de ellos, ambos usando una camiseta blanca y abrazados en señal de ‘unión’, fórmula que sería replicada en el Mundial de 2006.

@FIFA

‘Gauchito’ Argentina 1978

Una vez más pero ahora Argentina repetiría la dosis. La mascota fue un niño vestido con la ‘albiceleste’, un pañuelo amarillo en el cuello, además de llevar en sus pies un balón y portando una gorra que llevaba el mensaje ‘Argentina 78’.

CAPTURA DE PANTALLA

‘Naranjito’ España 1982

Luego de tres mundiales usando a niños como mascotas, fue en su regreso a Europa que decidió cambiar de estilo, esta vez a una fruta. Naranjito se convirtió en la primera mascota en forma de fruta, portando la indumentaria española y una gran sonrisa.

CAPTURA DE PANTALLA

‘Pique’ México 1986

Para el segundo mundial en tierras aztecas se optó por seguir con un modelo minimalista, esta vez con un chile jalapeño junto con su bigote y el regreso del sombrero de paja, siendo recordado como el favorito de muchos.

@FIFA

‘Ciao’ Italia 1990

Una de las más extrañas llegó en tierras italianas, siendo la primera y única de las mascotas sin un rostro, optando por una figura formada por la bandera italiana que tenía como cabeza un balón de futbol.

CAPTURA D EPANTALLA

‘Striker’ Estados Unidos 1994

Uno de los favoritos a nivel mundial y que fue la primera mascota en forma de un animal fue el perro ‘Striker’, portando un uniforme con los colores de Estados Unidos y con un estampado en la playera con la leyenda ‘USA 94’.

@FIFA

‘Footix’ Francia 1998

Los franceses inspirados en un símbolo nacional optaron por seguir con la idea de un animal como mascota y se decidieron por crear a ‘Footix’ un gallo con los colores de la bandera francesa, siendo otra de las más memorables.

@FIFA

‘Ato, Kaz y Nik’ Corea/Japón 2002

Una de las más raras pero innovadoras fue la idea de Corea y Japón, quienes optaron por un diseño futurista en relacionar al nuevo milenio, además de ser los primeros en tener tres mascotas. Estas figuras animadas jugaban al “Atmoball”, un deporte ficticio similar al fútbol en el que Ato era entrenador y Kaz y Nik eran sus jugadores.

X

‘Goleo VI y Pille’ Alemania 2006

Los alemanes volvieron a la tradición de usar animales característicos en sus mascotas, trayendo una de las más icónicas y de las favoritas para los fanáticos del balompié. El león portaba una playera blanca como su selección y siempre iba acompañado de un balón.

X

‘Zakumi’ Sudáfrica 2010

El primer Mundial llevado a cabo en tierras africanas se convirtió en uno de los más icónicos, no sólo por el futbol sino por la mascota, la cual representaba un leopardo. ZA (la sigla de Sudáfrica en neerlandés, antiguo idioma oficial del país) y kumi, que significa “10” en varios idiomas africanos.

@FIFA

‘Fuleco’ Brasil 2014

La más querida por muchos fue el armadillo que representó el Mundial de Brasil, quienes usarnos uno de sus animales endémicos y que su nombre combinaba el futbol y la ecología.

@FIFA

‘Zabivaka’ Rusia 2018

Una vez más, la nación anfitriona optó por usar un animal representativo del país, además de volver a usar el juego de palabras para el nombre, ya que en ruso significa “quien marca un gol”.

@FIFA

‘La'eeb’ Qatar 2022

EN 2022 se rompió una vez más la tradición de los animales en las mascotas, ya que se optó por usar una característica, keffiyeh, tela que usan los árabes en la cabeza hay que quedó como una de las menos queridas.

X

‘Maple’, ‘Zayu’ y ‘Clutch’ Canadá, México y Estados Unidos 2026

Por primera vez en la historia, la copa del mundo se llevará a cabo en tres países, por lo que no podía ser menos que tres mascotas, cada una con un animal característico del país y con los colores representativo de cada nación, además de volver a la tradición de los animales.