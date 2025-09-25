‘Sé que no he hecho nada’ Achraf Hakimi sobre su acusación sexual

Uno de los mejores jugadores de la actualidad, Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, declaró en una entrevista lo difícil que fue vivir después de recibir una denuncia por una agresión sexual, reafirmando su inocencia pero confesando sentirse herido.

Hakimi como jugador del PSG | @PSG_inside

Momento duro para Hakimi

En una entrevista para el Clique de Canal +, el lateral derecho multicampeón con el PSG, contó cómo vivió el proceso tras ser acusado por una mujer de una ‘agresión sexual’. relatando el desconcierto que vivió con su familia, además de recalcar el dolor que sintió pot manchar un momento de su vida de ese modo.

“Lo más falso que se ha dicho sobre mí es la violación de la chica. Para mí ha sido lo más duro que me ha pasado. Han manchado mi nombre, y lo peor es que mi familia y mis hijos tendrán que leerlo algún día”, declaró el jugador durante una entrevista.

Hakimi campeón de la Champions | @PSG_inside

Pese a la denuncia, Hakimi, comentó que él siempre ha estado en disposición de las autoridad para una posible investigación, además de siempre estar dispuesto a declarar para llevar la investigación de la mejor manera, reafirmando su versión y dejando en claro su inocencia.

“Me lo dijo mi abogada, sabíamos que podía pasar. Estoy tranquilo porque sé la persona que soy. Sé que no he hecho nada, y nunca lo haría. Tienen mi ADN, siempre estuve a disposición. La persona que me acusa no ha facilitado las cosas, pero gracias al trabajo de la policía hemos encontrado pruebas muy buenas. Confío en mi abogada y en que la verdad saldrá pronto”, añadió.

Hakimi en la previa de un duelo de la Ligue 1 | @PSG_inside

¿Qué sigue para Achraf Hakimi?

Al final de la entrevista, el marroquí presentó una reflexión sobre las complicaciones que conlleva la fama, donde muchas veces los jugadores sufren esta clase de situaciones, exponiéndose a chantajes y amenazas que ponen en riesgo su integridada y la de sus familiares en algunos casos.

“En nuestra profesión estamos expuestos a chantajes, a gente que quiere aprovecharse. He cambiado mi círculo cercano, ahora es muy pequeño porque no dejo que cualquiera entre”, concluyó el lateral campeón de la UEFA Champions League.

Achraf Hakimi, quién también fue nombrado el quinto mejor jugador del mundo en el Balón de Oro, volverá a las acciones en la Ligue 1, cuando reciban al Auxerre. por su parte, tendrán su duelo de Jornada 2 de Champions ante el FC Barcelona, en uno de los duelos de la semana.

PSG tras ganar en el Balón de Oro | @PSG_inside