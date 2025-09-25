"Me da rabia". Andrés Guardado habla sobre el 'desprecio' que a veces sufre en México

Andrés Guardado se encuentra entre los mejores jugadores de la historia del futbol mexicano. Sin embargo, en su propio país no siempre se sintió tan valorado; así lo reconoció en entrevista con el Chiringuito.

Durante la charla, el mediocampista consideró que, pese a sus 17 años en el futbol de Europa, en clubes como Real Betis, PSV o Bayer Leverkusen, no se le reconoce como figura. "Tampoco es algo que me quite el sueño y que me siento yo de: 'Ah, no me quieren en mi país'".

El 'Principito' consideró que no se le valora | MEXSPORT

"Pero sí hay veces que me da un poco de rabia, de que se ve a lo lejos como si hubiera sido fácil de estar 17 años en Europa de forma continua; de jugar más de 500 partidos en Europa; e jugar cinco mundiales; de ser capitán en tres equipos en Europa", declaró.

Consideró que como no pasó por equipos como Real Madrid, Barcelona o Manchester United, entonces su carrera pierde relevancia. "Obviamente hay gente que sí (lo reconoce), pero la gente de futbol", y añadió que también pesa que nunca ha sido muy mediático.

Guardado migró a Europa a los 20 años | MEXSPORT

Guardado consideró que lo "desprecian" más en México

Por otra parte, compartió que cuando dejó Europa para jugar en la Liga MX esperaba un recibimiento caluroso, pero que la realidad fue muy opuesta. "Yo regresaba después de 17 años, y pensaba 'A ver cómo me reciben, fui capitán de mi selección muchos años'".

"Cuál me iban a recibir bien. "Abuelo, retírate, chingas a tu madre". Me decían de todo, y yo decía: 'Bueno, pues no me quieren tanto'. Duele, te mentiría si digo que no; uno se hace el fuerte y dice no no me afecta. Pero también uno entiende que es parte de, que va metido en la profesión. No es algo que me sorprenda", sentenció.

Guardado pasó por Valencia durante su etapa en Europa | MEXSPORT

¿En qué equipos europeos jugó Andrés Guardado?

El 'Principito' llegó al Viejo Continente en 2007, con Deportivo la Coruña, de donde pasó a Valencia cinco años más tarde. Para 2014 dejó LaLiga y llegó a la Bundesliga, en un préstamo de seis meses con Bayer Leverkusen. Para la Temporada 2014-15, estuvo cedido con PSV que al año siguiente pagó por su carta.

Con los Granjeros estuvo dos temporadas y en 2017 regresó a España para jugar con Real Betis. Siete años se mantuvo con andaluces antes de volver a México con León. Con los béticos ganó la Copa del Rey en la Temporada 2021-22, mientras que con PSV ganó la Eredivisie en la 2014-15 y la 2015-16.

Guardado tuvo una larga trayectoria en Europa | MEXSPORT