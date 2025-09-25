Billy Vigar, excompañero de Marcelo Flores, fallece tras golpe en partido

Billy Vigar, futbolista de 21 años y exjugador de la academia del Arsenal, falleció el jueves 25 de septiembre tras sufrir una grave lesión cerebral durante un partido entre su equipo, Chichester City (su actual equipos), y Wingate & Finchley.

De acuerdo con reportes de prensa local, Vigar intentó evitar que el balón saliera del campo y chocó con un muro de concreto. Tras el golpe, fue atendido de inmediato en el estadio y posteriormente trasladado en helicóptero a un hospital en Londres. Allí, fue inducido al coma y sometido a una cirugía de emergencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven futbolista no logró recuperarse.

Falleció este jueves | X

Condolencias del mundo del futbol

El Arsenal, club donde Vigar se formó desde los 14 años, fue uno de los encargados de confirmar la muerte del joven futbolista. A través de sus redes sociales, el club londinense emitió un mensaje de condolencia tras conocerse la noticia:

“En el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del exjugador de la academia Billy Vigar. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy”.

De la misma forma el Chichester City, su equipo actual, y la Asociación de Futbol inglés también expresó su pesar con publicaciones en redes sociales. “Descansa en paz, Billy. Siempre en el corazón de todo el Chichester City Football Club”.

Lamentaron su fallecimiento | CAPTURA

Marcelo Flores tambíen lo recordó

El mexicano Marcelo Flores, excompañero de Vigar en el Arsenal Sub-18 y actual jugador de Tigres, compartió una emotiva despedida en Instagram, “Descansa en paz, hermano”. Ambos futbolistas compartieron vestidor desde 2020 hasta 2023 cuando ambos salieron del equipo para buscar mejor fortuna.

Recordó a su compañero | CAPTURA

De promesa del Arsenal a su paso por clubes ingleses

La trayectoria de Billy Vigar en el futbol comenzó en Hove Rivervale FC, donde fue detectado a los 14 años. Fue reclutado por la academia Hale End del Arsenal, donde destacó en su primera temporada al anotar 17 goles como delantero.

Pese a una grave lesión de isquiotibiales, Vigar se recuperó y volvió a destacar con cuatro goles en 18 partidos con el equipo Sub-18. Esta actuación le valió firmar un contrato profesional al final de la campaña 2021/22. Posteriormente, Vigar continuó su carrera en distintos equipos del futbol inglés, incluyendo su última etapa en Chichester City FC.

Tuvo una corta carrera | X