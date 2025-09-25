Mundial Sub-20: Los clubes con más jugadores convocados para el torneo

El Mundial Sub-20 Chile 2025 se perfila como uno de los torneos juveniles más interesantes de los últimos años, no solo por el talento individual de los jugadores, sino también por la diversidad de clubes que han aportado futbolistas a sus selecciones nacionales.

Entre los datos más relevantes destaca la cantidad de jugadores que provienen de ciertos equipos alrededor del mundo, lo que refleja la importancia de sus academias y sistemas de formación.

¿Qué equipo mexicano aportó más jugadores al Mundial Sub-20?

En el ámbito mexicano, el club que más representantes aporta al torneo es Cruz Azul, con cuatro futbolistas convocados: Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy. Estos jóvenes talentos tendrán la oportunidad de mostrar su nivel en un escenario internacional y contribuir a las aspiraciones de la Selección Mexicana Sub-20.

Marruecos, el semillero del Mundial Sub-20

A nivel global, el club que más jugadores aporta es AS FAR de Marruecos, con 13 futbolistas seleccionados, consolidándose como un verdadero semillero de talentos para su país. Le sigue de cerca Al-Ittihad de Egipto, que contribuye con 12 jugadores, destacando la fuerza del fútbol africano en esta categoría.

En Oceanía, Auckland de Nueva Zelanda se ubica como el tercer club con más aportes, con 10 jugadores en la selección de su país, demostrando la capacidad de desarrollo de talentos incluso en regiones menos tradicionales en el fútbol mundial.

Estos números reflejan no solo la calidad individual de los jugadores, sino también la importancia de los clubes en la formación de la próxima generación de futbolistas. A medida que se acerque el inicio del torneo, se espera que estas promesas jóvenes sean protagonistas y nos ofrezcan partidos llenos de intensidad y habilidad en los estadios de Chile.

Con selecciones de todos los continentes y academias que respaldan a sus jugadores, el Mundial Sub-20 2025 promete ser un escaparate global del talento juvenil, y un indicador de cuáles clubes están marcando tendencia en la formación de futuros cracks del futbol mundial.

