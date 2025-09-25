Mundial 2026: De Juanito a Zayu, estás son todas las mascotas que han representado a México

La FIFA presentó oficialmente a Zayu, el jaguar que representará a México como una de las tres mascotas del Mundial 2026, junto a Maple, un alce canadiense, y Clutch, un águila americana. Esta tríada simboliza la unión de los tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos.

Zayu está inspirado en el jaguar, animal sagrado para las civilizaciones prehispánicas como los mayas y los aztecas. Este felino, de acuerdo con la FIFA, representa poder, agilidad y conexión con la naturaleza.

Anunciaron las tres mascotas | x

Juanito: México 1970

México fue el segundo país en utilizar una mascota oficial para un Mundial tras Inglaterra en 1966. En 1970, debutó Juanito, un niño sonriente con sombrero típico y camiseta verde, con el número 70 inscrito en su sombrero.

Juanito simbolizaba la hospitalidad y alegría del pueblo mexicano. Su imagen fue ampliamente utilizada en campañas promocionales, transmisiones televisivas, productos oficiales y material publicitario del torneo.

Fue de las primeras mascotas de Mundial | X

Pique: México 1986

Dieciséis años más tarde, durante el Mundial de 1986, México presentó a Pique, un chile jalapeño antropomorfizado con bigote, sombrero y un balón de futbol.

Pique buscaba resaltar la gastronomía y el folclore mexicano, con un diseño festivo y carismático que conquistó a los fanáticos. Su figura se volvió icónica, y fue reproducida en una amplia gama de productos: desde peluches y estampillas hasta artículos coleccionables.

Fue la segunda mascota mexicana | MEXSPORT

La historia de México en Mundiales

México no solo ha sido un país anfitrión histórico, el primero en organizar dos ediciones y ahora parte de una tercera, sino también un pionero en el uso de mascotas con identidad propia, que han dejado huella en la historia del futbol mundial.

Zayu ahora se une a la historia mexicana en el deporte mundial y apunta a ser una de las imágenes emblemáticas para la próxima justa mundialista.

Zayu es la nueva mascota mexicana | X