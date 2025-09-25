Flamengo vence en penales a Estudiantes y clasifica a semifinales de Copa Libertadores

Con dos atajadas del arquero Agustín Rossi, Flamengo derrotó el jueves 4-2 a Estudiantes de La Plata en la definición por penales y avanzó a las Semifinales de la Copa Libertadores.

Luego del triunfo 1-0 de Estudiantes en el tiempo reglamentario, que igualó 2-2 la llave de Cuartos de Final, Rossi detuvo los remates de Gastón Benedetti, que anotó el único tanto del encuentro, y Santiago Ascacíbar para asegurar la clasificación del equipo brasileño.

Flamengo se impuso en la tanda gracias a los cobros acertados de Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira. Por Estudiantes anotaron José Sosa y Edwuin Cetré.

¿A quién enfrentarán en Semifinales?

Flamengo, campeón del torneo en 1981, 2019 y 2022, se enfrentará en la siguiente fase a Racing Club, que avanzó el martes tras eliminar a Vélez Sarsfield.

La otra llave la disputarán Liga de Quito, que en el primer turno superó 1-0 a Sao Paulo, y Palmeiras, que eliminó a River Plate.

Las semifinales de la Copa Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

Así fue el partido

En el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata, provincia de Buenos Aires, Estudiantes igualó la eliminatoria en el descuento del período inicial con un tanto de Benedetti, quien anotó con un zurdazo al primer palo que dejó sin reacción al arquero Agustín Rossi.

Flamengo manejó la pelota en los primeros 45 minutos, pero no tuvo la misma presencia en el área que generó en el duelo de Ida, que ganó 2-1 en Río de Janeiro la semana pasada.

La primera ocasión del Mengao llegó a los 17 minutos cuando Pedro finalizó una buena jugada colectiva, pero su remate fue despejado por el defensa Facundo Rodríguez.

El volante Saúl Ñíguez amenazó con dos disparos lejanos. A los 33, su tiro golpeó el palo tras un leve desvío del arquero Fernando Muslera, mientras a los 43 su intento se marchó desviado por escasos centímetros.

En la etapa complementaria, Estudiantes siguió apostando por los envíos largos a su delantero centro Guido Carrillo, quien puso en aprietos a la defensa del equipo carioca.

Flamengo renovó su línea ofensiva con el ingreso de los atacantes Bruno Henrique y Luis Araújo, pero el equipo conducido por Filipe Luis no pudo traducir su posesión de la pelota en ocasiones claras.

