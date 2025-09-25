Liga de Quito elimina a Sao Paulo y avanza a Semifinales de Libertadores

Con un gol de Jeison Medina a los 41 minutos, Liga de Quito se impuso el jueves 1-0 en su visita a Sao Paulo y con un marcador acumulado de 3-0 consiguió su clasificación a las Semifinales de la Copa Libertadores.

Después de ganar 2-0 en el partido de ida, el equipo ecuatoriano confirmó su supremacía en la llave de cuartos de final y sumó su segunda victoria ante un rival brasileño de forma consecutiva, tras superar al vigente campeón Botafogo en octavos de final.

Llegaron a Semifinales | AP

Así se jugarán las Semifinales

Liga de Quito, el único conjunto de su país que ha alzado el trofeo de la competición sudamericana (2008), se enfrentará en la siguiente fase a Palmeiras, que eliminó el miércoles a River Plate.

Racing Club, que avanzó el martes tras eliminar a Vélez Sarsfield se medirá con el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes, que jugaban más tarde en La Plata.

Las semifinales de la Copa Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre. La final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

No lograron la remontada | AP

En el estadio Morumbi, de Sao Paulo, Liga de Quito resistió el dominio de los anfitriones y sorprendió en el tramo final del primer tiempo con un rápido contragolpe que finalizó Medina tras superar a Damián Bobadilla y anotar con un remate colocado ante la salida del arquero Rafael.

La jugada que abrió el marcador comenzó con un saque de esquina que tomó adelantado a todo el equipo brasileño y aprovechó Lisandro Alzugaray, autor de cuatro dianas en la competición, para asistir a Medina con un pase largo.

Antes de encajar el gol que prácticamente dejó la eliminatoria vista para sentencia, Sao Paulo había impuesto condiciones en la primera parte, en la que tuvo 74% de posesión, registró 12 tiros totales y nueve córners, pero su falta de puntería le impidió trasladar su dominio al tanteador.

Dominaron el partido | AP

¿Por qué Sao Paulo quedó corto?

Los ataques del cuadro paulista, campeón del certamen en 1992, 1993 y 2005, comenzaron a los nueve minutos con una triple ocasión que contó con una atajada del portero Gonzalo Valle ante un remate de Luciano y un disparo al travesaño de Emiliano Rigoni.

Luciano volvió a estar cerca de marcar antes de la media hora con un tiro desviado en el área pequeña y un cabezazo que contuvo Valle, quien finalizó el compromiso con 11 atajadas.

Tras el descanso, el técnico de Sao Paulo, el argentino Hernán Crespo, aumentó la presencia ofensiva con el ingreso de Juan Dinenno y Maílton, pero la ordenada defensa de Liga de Quito fue un muro difícil de superar.

Lograron llevarse el triunfo | AP