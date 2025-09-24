Copa Libertadores 2025: Así se jugarán las Semifinales

Sólo quedan cuatro equipos en el torneo más importante de Sudamérica

Copa Libertadores 2025: Así se jugarán las Semifinales
Se define el torneo | X
Rafael Trujillo Alarcón
24 de Septiembre de 2025

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más emocionante. Sólo cuatro equipos siguen con vida en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica y ya se están definiendo los cruces de las Semifinales. Con un club argentino y uno brasileño arrancará la penúltima fase del torneo.

Ahora habrá que esperar un mes para poder volver a ver la actividad del torneo sudamericano. Ante esto, Racing de Avellaneda, Palmeiras, Liga de Quito/Sao Paulo y Estudiantes/Flamengo trabajarán rumbo al las Semifinales.

Llega la recta final del torneo
Llega la recta final del torneo | X

 

Racing elimina a Vélez

Con un gol de Santiago Solari en los minutos finales, Racing Club de Avellaneda derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de Vuelta y selló su clasificación. El conjunto académico se impuso 2-0 en el marcador global, gracias también a la anotación de Adrián Martínez en la Ida.

De esta forma, Racing se mete entre los cuatro mejores del continente y buscará llegar a una nueva final de Libertadores. Además, el cuadro de Avellaneda presume de ser el último equipos argentino en esta ronda.

Todo listo para las Semis
Todo listo para las Semis | X

 

Palmeiras, el gran favorito

El Palmeiras continúa invicto tras 10 partidos en la Copa Libertadores 2025 y se mantiene como el máximo candidato al título. El cuadro brasileño eliminó a River Plate en los Cuartos de Final luego de un triunfo de 3-1 en la Vuelta, con dos goles en tiempo añadido que, combinado con la victoria 2-1 en la Ida, le permitió imponerse con autoridad en el marcador global.

El “Verdão” apunta a un nuevo título continental y parte como favorito en las semifinales.

Palmeiras es favorito
Palmeiras es favorito | X

 

A la espera: Liga de Quito o Sao Paulo vs Estudiantes o Flamengo

Actualmente, la Liga de Quito tiene ventaja de dos goles en su serie frente a Sao Paulo, mientras que Flamengo supera a Estudiantes por 2-1 en el global.

Así se jugarán las Semifinales

Los partidos de Ida se jugarán el 21 de octubre y los de vuelta el 29 de octubre. Hasta ahora, así están confirmadas las llaves:

  • Racing Club vs Estudiantes/Flamengo
  • Liga de Quito/Sao Paulo vs Palmeiras
Buscan el título internacional
Buscan el título internacional | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Jorge Bava, exentrenador de León, será anunciado como nuevo DT de Cerro Porteño

Futbol Internacional | 24/09/2025

¡Sorpresa! Entrenador que 'fracasó' en Liga MX es elegido para ser DT de un histórico de América
Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado y preocupa su salud en Boca Juniors

Internacionales | 24/09/2025

Miguel Ángel Russo vuelve a ser internado y preocupa su salud en Boca Juniors
Aficionados de Argentina 'explotan' por duelo ante México: &quot;¿No había un rival decente?&quot;

Futbol Internacional | 24/09/2025

Aficionados de Argentina 'explotan' por duelo ante México: "¿No había un rival decente?"
Te recomendamos
Rodrigo Huescas y Copenhague avanzan a los Octavos de Final de la Copa de Dinamarca
Futbol
CONMEBOL

LO ÚLTIMO

 