Copa Libertadores 2025: Así se jugarán las Semifinales

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más emocionante. Sólo cuatro equipos siguen con vida en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica y ya se están definiendo los cruces de las Semifinales. Con un club argentino y uno brasileño arrancará la penúltima fase del torneo.

Ahora habrá que esperar un mes para poder volver a ver la actividad del torneo sudamericano. Ante esto, Racing de Avellaneda, Palmeiras, Liga de Quito/Sao Paulo y Estudiantes/Flamengo trabajarán rumbo al las Semifinales.

Llega la recta final del torneo | X

Racing elimina a Vélez

Con un gol de Santiago Solari en los minutos finales, Racing Club de Avellaneda derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de Vuelta y selló su clasificación. El conjunto académico se impuso 2-0 en el marcador global, gracias también a la anotación de Adrián Martínez en la Ida.

De esta forma, Racing se mete entre los cuatro mejores del continente y buscará llegar a una nueva final de Libertadores. Además, el cuadro de Avellaneda presume de ser el último equipos argentino en esta ronda.

Todo listo para las Semis | X

Palmeiras, el gran favorito

El Palmeiras continúa invicto tras 10 partidos en la Copa Libertadores 2025 y se mantiene como el máximo candidato al título. El cuadro brasileño eliminó a River Plate en los Cuartos de Final luego de un triunfo de 3-1 en la Vuelta, con dos goles en tiempo añadido que, combinado con la victoria 2-1 en la Ida, le permitió imponerse con autoridad en el marcador global.

El “Verdão” apunta a un nuevo título continental y parte como favorito en las semifinales.

Palmeiras es favorito | X

A la espera: Liga de Quito o Sao Paulo vs Estudiantes o Flamengo

Actualmente, la Liga de Quito tiene ventaja de dos goles en su serie frente a Sao Paulo, mientras que Flamengo supera a Estudiantes por 2-1 en el global.

Así se jugarán las Semifinales

Los partidos de Ida se jugarán el 21 de octubre y los de vuelta el 29 de octubre. Hasta ahora, así están confirmadas las llaves:

Racing Club vs Estudiantes/Flamengo

Liga de Quito/Sao Paulo vs Palmeiras

Buscan el título internacional | MEXSPORT