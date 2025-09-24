Copa Libertadores 2025: Así se jugarán las Semifinales

La Copa Libertadores 2025 entra en su fase más emocionante. Sólo cuatro equipos siguen con vida en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica y ya se están definiendo los cruces de las Semifinales. Con un club argentino y uno brasileño arrancará la penúltima fase del torneo.
Ahora habrá que esperar un mes para poder volver a ver la actividad del torneo sudamericano. Ante esto, Racing de Avellaneda, Palmeiras, Liga de Quito/Sao Paulo y Estudiantes/Flamengo trabajarán rumbo al las Semifinales.
Racing elimina a Vélez
Con un gol de Santiago Solari en los minutos finales, Racing Club de Avellaneda derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield en el partido de Vuelta y selló su clasificación. El conjunto académico se impuso 2-0 en el marcador global, gracias también a la anotación de Adrián Martínez en la Ida.
De esta forma, Racing se mete entre los cuatro mejores del continente y buscará llegar a una nueva final de Libertadores. Además, el cuadro de Avellaneda presume de ser el último equipos argentino en esta ronda.
Palmeiras, el gran favorito
El Palmeiras continúa invicto tras 10 partidos en la Copa Libertadores 2025 y se mantiene como el máximo candidato al título. El cuadro brasileño eliminó a River Plate en los Cuartos de Final luego de un triunfo de 3-1 en la Vuelta, con dos goles en tiempo añadido que, combinado con la victoria 2-1 en la Ida, le permitió imponerse con autoridad en el marcador global.
El “Verdão” apunta a un nuevo título continental y parte como favorito en las semifinales.
A la espera: Liga de Quito o Sao Paulo vs Estudiantes o Flamengo
Actualmente, la Liga de Quito tiene ventaja de dos goles en su serie frente a Sao Paulo, mientras que Flamengo supera a Estudiantes por 2-1 en el global.
Así se jugarán las Semifinales
Los partidos de Ida se jugarán el 21 de octubre y los de vuelta el 29 de octubre. Hasta ahora, así están confirmadas las llaves:
- Racing Club vs Estudiantes/Flamengo
- Liga de Quito/Sao Paulo vs Palmeiras