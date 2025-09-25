La Concacaf dio a conocer todos los detalles de la Concacaf Champions Cup 2026, torneo que reunirá a 27 clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Cruz Azul, el actual campeón, buscará defender su corona en la siguiente edición, la cual ya empieza a tomar forma con calendario definido, formato confirmado y nueve equipos clasificados hasta el momento.
Sorteo y fechas importantes
Con clubes de la Liga MX y la MLS como protagonistas, el torneo arrancará a principios de febrero y culminará a finales de mayo con la gran final.
El sorteo oficial se celebrará el 9 de diciembre de 2025 a las 17:00 horas (centro de México), donde quedarán definidos los cruces de la Primera Ronda, que marcará el inicio del torneo.
La competencia arrancará oficialmente el 3 de febrero de 2026 y culminará con la gran final el 30 de mayo de 2026. Las series de eliminación directa se disputarán a ida y vuelta, salvo la final, que es a partido único.
Calendario completo de la Concachampions 2026
- Primera Ronda (ida): 3 al 5 de febrero de 2026 / (vuelta): 10 al 12 de febrero de 2026
- Octavos de final (ida): 3 al 5 de marzo de 2026 / (vuelta): 10 al 12 de marzo de 2026
- Cuartos de final (ida): 7 al 9 de abril de 2026 / (vuelta): 14 al 16 de abril de 2026
- Semifinales (ida): 28 al 30 de abril de 2026 / (vuelta): 5 al 7 de mayo de 2026
- Gran Final: 30 de mayo de 2026
Equipos clasificados
Hasta el momento, nueve equipos ya tienen su boleto asegurado, seis de la Liga MX (América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres) y tres de la MLS (Inter Miami, LA Galaxy y Seattle Sounders), aunque aún restan definirse varios cupos provenientes de Centroamérica y el Caribe.