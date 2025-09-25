La Concacaf dio a conocer todos los detalles de la Concacaf Champions Cup 2026, torneo que reunirá a 27 clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Cruz Azul, el actual campeón, buscará defender su corona en la siguiente edición, la cual ya empieza a tomar forma con calendario definido, formato confirmado y nueve equipos clasificados hasta el momento.

Cruz Azul levanta el título de la Concacaf Champions Cup 2025 | IMAGO7

Sorteo y fechas importantes

Con clubes de la Liga MX y la MLS como protagonistas, el torneo arrancará a principios de febrero y culminará a finales de mayo con la gran final.

El sorteo oficial se celebrará el 9 de diciembre de 2025 a las 17:00 horas (centro de México), donde quedarán definidos los cruces de la Primera Ronda, que marcará el inicio del torneo.

La competencia arrancará oficialmente el 3 de febrero de 2026 y culminará con la gran final el 30 de mayo de 2026. Las series de eliminación directa se disputarán a ida y vuelta, salvo la final, que es a partido único.

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | Concacaf

Calendario completo de la Concachampions 2026

Primera Ronda (ida) : 3 al 5 de febrero de 2026 / (vuelta) : 10 al 12 de febrero de 2026

: 3 al 5 de febrero de 2026 / : 10 al 12 de febrero de 2026 Octavos de final (ida) : 3 al 5 de marzo de 2026 / (vuelta) : 10 al 12 de marzo de 2026

: 3 al 5 de marzo de 2026 / : 10 al 12 de marzo de 2026 Cuartos de final (ida) : 7 al 9 de abril de 2026 / (vuelta) : 14 al 16 de abril de 2026

: 7 al 9 de abril de 2026 / : 14 al 16 de abril de 2026 Semifinales (ida) : 28 al 30 de abril de 2026 / (vuelta) : 5 al 7 de mayo de 2026

: 28 al 30 de abril de 2026 / : 5 al 7 de mayo de 2026 Gran Final: 30 de mayo de 2026

Equipos clasificados

Hasta el momento, nueve equipos ya tienen su boleto asegurado, seis de la Liga MX (América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres) y tres de la MLS (Inter Miami, LA Galaxy y Seattle Sounders), aunque aún restan definirse varios cupos provenientes de Centroamérica y el Caribe.