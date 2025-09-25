Concachampions 2026: sorteo, fechas, formato y equipos clasificados al torneo de la Concacaf

El organismo dio a conocer todos los detalles sobre la próxima edición del certamen

Concachampions 2026: sorteo, fechas, formato y equipos clasificados al torneo de la Concacaf
Concachampions 2026: sorteo, fechas, formato y equipos clasificados al torneo de la Concacaf | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
25 de Septiembre de 2025

La Concacaf dio a conocer todos los detalles de la Concacaf Champions Cup 2026, torneo que reunirá a 27 clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. 

Cruz Azul, el actual campeón, buscará defender su corona en la siguiente edición, la cual ya empieza a tomar forma con calendario definido, formato confirmado y nueve equipos clasificados hasta el momento.

Cruz Azul levanta el título de la Concacaf Champions Cup 2025 | IMAGO7
Cruz Azul levanta el título de la Concacaf Champions Cup 2025 | IMAGO7

Sorteo y fechas importantes

Con clubes de la Liga MX y la MLS como protagonistas, el torneo arrancará a principios de febrero y culminará a finales de mayo con la gran final.

El sorteo oficial se celebrará el 9 de diciembre de 2025 a las 17:00 horas (centro de México), donde quedarán definidos los cruces de la Primera Ronda, que marcará el inicio del torneo.

La competencia arrancará oficialmente el 3 de febrero de 2026 y culminará con la gran final el 30 de mayo de 2026. Las series de eliminación directa se disputarán a ida y vuelta, salvo la final, que es a partido único. 

Trofeo de la Concacaf Champions Cup | Concacaf
Trofeo de la Concacaf Champions Cup | Concacaf

Calendario completo de la Concachampions 2026

  • Primera Ronda (ida): 3 al 5 de febrero de 2026 / (vuelta): 10 al 12 de febrero de 2026
  • Octavos de final (ida): 3 al 5 de marzo de 2026 / (vuelta): 10 al 12 de marzo de 2026
  • Cuartos de final (ida): 7 al 9 de abril de 2026 / (vuelta): 14 al 16 de abril de 2026
  • Semifinales (ida): 28 al 30 de abril de 2026 / (vuelta): 5 al 7 de mayo de 2026
  • Gran Final: 30 de mayo de 2026

Equipos clasificados

Hasta el momento, nueve equipos ya tienen su boleto asegurado, seis de la Liga MX (América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Pumas y Tigres) y tres de la MLS (Inter Miami, LA Galaxy y Seattle Sounders), aunque aún restan definirse varios cupos provenientes de Centroamérica y el Caribe.

TE PUEDE INTERESAR

Guardado en León

Futbol Internacional | 25/09/2025

Andrés Guardado aseguró que hay poco profesionalismo en México
UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel por la guerra en Gaza

Futbol Internacional | 25/09/2025

UEFA avanza hacia una votación para suspender a Israel por la guerra en Gaza
Borussia Dortmund controlará las publicaciones de Felix Nmecha tras mensaje sobre Charlie Kirk

Internacionales | 25/09/2025

Borussia Dortmund controlará las publicaciones de Felix Nmecha tras mensaje sobre Charlie Kirk
Te recomendamos
FIFA presenta los diseños de las mascotas del Mundial 2026
Copa de Campeones de la Concacaf
Concacaf

LO ÚLTIMO

 