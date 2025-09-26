Mascotas del Mundial 2026 estarán en un videojuego para el próximo año

A falta de menos de un año para la Copa del Mundo 2026, FIFA presentó a las mascotas para la justa mundialista. Maple, Clutch y Zayu se ganaron el corazón del público y se volvieron un referente para el territorio norteamericano; razón por la cual ahora serán parte de un videojuego.

Con información de ESPN, las tres mascotas formarán parte del videojuego FIFA Heroes, del cual serán personajes interactivos. Dicho número se sumará a la familia de títulos con la marca del organismo que rige al balompié.

Zayu | Captura de pantalla

¿Qué es FIFA Heroes?

El nuevo videojuego multiplataforma será desarrollado por Enver, que será de tipo arcade para generar una relación de nostalgia con el usuario. En dicho juego, los jugadores podrán disfrutar de partidas de futbol cinco con elementos de fantasía, en el que podrán formar equipos con jugadores reales y mascotas, como el caso de las mundialistas.

El juego saldrá a la venta el próximo año, con grandes expectativas en su debut. Las plataformas que tendrán el título serán: Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC, lo que lo hace un juego con facilidad para conseguir.

Zayu | Captura de pantalla

Otros participaciones de FIFA en los videojuegos

No es la primera vez -ni la última- que FIFA participa o sede derechos para entregas de videojuegos. La más recordada, sin duda, son los EA, que llevan el realismo de los partidos de todo el mundo a la comodidad del hogar.

De igual forma, uno de los títulos más recordados es FIFA Street, una de las entregas más recordadas de la familia de FIFA. En aquel videojuego, los jugadores utilizaban a sus futbolistas favoritos que, como su nombre lo indica, en un partido callejero.

Las mascotas | @FIFA

Las mascotas del Mundial

Las tres mascotas de la Copa del Mundo generaron opiniones divididas, aunque para la afición mexicana, Zayu se convirtió en un clásico moderno. El tierno jaguar que habita en las selvas del sur de México fue el más destacado de la tercia de mascotas.

Zayu se unirá a Pique y Juanito como las tres mascotas que han representado a nuestro país en los Mundiales. La primera fue en 1970, certamen en el que Pelé se consagró; mientras que la segunda en 1986, cuando Diego Armando Maradona tocó el cielo con las manos.

Eterno | MEXSPORT