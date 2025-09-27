¡Obligados! Santi Giménez y Christian Pulisic solo podrán hablar italiano con el Milan

La situación actual del AC Milan, en cuanto a resultados, no es la mejor en la era de Massimiliano Allegri, por lo que el entrenador italiano ha decidido implementar una serie de normas que, principalmente, afectarían a Santiago Giménez y a Christian Pulisic.

Una de las normas que más han impactado de este lado del mundo, más cuando se trata de los dos jugadores de la Concacaf, es que ahora solo podrán hablar en italiano, algo que podría representar un problema para el delantero mexicano y para su compañero estadounidense.

Santiago Giménez con el Milan | AP

Esta nueva reglamentación de Allegri implica que durante los entrenamientos, concentraciones y charlas grupales, los jugadores tendrán que hablar en Italiano, sin excepción para los jugadores que no sepan hablarlo, esto, como medida para fortalecer al grupo y pensar en ser protagonistas de la Serie A.

Pulisic llegó al Milan procedente del Chelsea en 2023, mientras que Santiago Giménez, arribó a la "Capital de la Moda" en el invierno de este año.

Christian Pulisic con el Milan | AP

¿Cómo va el AC Milan en la Serie A?

El equipo rossonero marcha tercero en la clasificación de la Serie A después de cuatro fechas disputadas, el cuadro dirigido por Massimiliano Allegri ha ganado tres encuentros y ha perdido solo una ocasión.

El Milan está a un punto de la Juventus y a tres del líder, el Napoli de Antonio Conte, el próximo encuentro de los Rossoneros será ante el líder de la Serie A en el San Siro.

Massimiliano Allegri | AP