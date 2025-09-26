¡Adiós Leyenda! Este es el legado de Sergio Busquets en el futbol

¡Se acabó! Oficialmente, aquel mítico mediocampo blaugrana, donde brilló Xavi Hernández y Andrés Iniesta, no recorrerá más los campos de juego cuando esta temporada de la Major League Soccer termine, esto, después de que Sergio Busquets confirmara su retiro del futbol.

Uno de los mediocampistas que revolucionó la posición, y que fue considerado como el mejor en el mediocampo del mundo, dejará las canchas una vez que termine la participación del Inter Miami en la presente temporada en la Major League Soccer.

Este es el legado de Busquets en las canchas | AP

Busquets debutó en la temporada 2008 con el FC Barcelona, después de 15 años con el cuadro catalán, el mediocampista español dijo adiós a su club para jugar con el Inter Miami, donde acompañó a Lionel Messi los últimos dos años.

Busi fue parte de la selección española que ganó la Copa Del Mundo en Sudáfrica 2010 y logró coronarse en la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012, además de ser multicampeon con el mejor Barcelona de todos los tiempos.

Este es el legado de Busquets en las canchas | AP

En su palmarés, Sergio Busquets tiene ocho Copas del Rey, ganó nueve veces LaLiga, se coronó en siete ocasiones en la Supercopa de España, además de ganar tres veces la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

En Estados Unidos la historia no fue diferente, con el Inter Miami ya ganó una Supporters Shield y una Leagues Cup, la primera en 2024 y la segunda en 2023, en su temporada debut en el futbol norteamericano.

Este es el legado de Busquets en las canchas | AP

Con el Barcelona, Busquets disputó un total de 722 partidos, marcando 18 goles y asistiendo para otros 47, hasta el momento, con el Inter Miami, ha jugado 105 encuentros, anotando un gol y sirviendo para 20 más.

Oficialmente, uno de los más grandes socios de Lionel Messi dice adiós a las canchas, dejando a Messi y a Pedro Rodríguez como los únicos sobrevivientes de La Masia de aquella gran generación.