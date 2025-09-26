¡Mundial en suspenso! Trump amenaza con quitar partidos a ciudades demócratas

El Mundial 2026 se encuentra a menos de un año de iniciar y ahora ha surgido la incertidumbre sobre las decisiones que podría tomar Donald Trump durante este evento, y es que el presidente de los Estados Unidos ha lanzado una amenaza.

El máximo representante del país norteamericano dejó entrever que hay una posibilidad de quitarle partidos a las ciudad demócratas, entre ellas Seattle o San Francisco, esto si las llegara a considerar inseguras.

“Si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial… dado que se juega en tantas sedes, no lo permitiremos. Moveremos un poco las cosas. Pero espero que no sean necesario”, resaltó el representante estadounidense desde el Despacho Oval.

Desde el punto de vista de Donald Trump ciudades especialmente como Seattle y San Francisco están ‘en malas manos’: “Están gobernadas por lunáticos de la izquierda radical que no saben lo que se hacen”.

¿Cuáles son las ciudades sedes para el Mundial 2026?

Cabe mencionar, que además de las mencionadas por parte del propio Donald Trump; Seattle y San Francisco existen un total de 11 sedes, la mayoría de ellas son ciudades representadas por Demócratas; Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston y Philadelphia.

Lumen Field (Seattle) y Levi´s Stadium de Santa Clara (San Francisco); cada una de esas sedes tendrán seis partidos cada una y esto ha generado incertidumbre, aunque el presidente no tiene la autoridad su relación cercana a Gianni Infantino podría hacerla realidad.

¿Cuántos partidos se jugarán en Estados Unidos?

Son un total de 78 partidos ha desarrollarse en Estados Unidos donde la gran parte de los partidos importantes estarán en aquel país; La inauguración será en el Estadio Azteca como uno de los principales que no tendrán en su territorio.

Mientras tanto, la Final se hará en Nueva Jersey y el tercer lugar en Miami. Los duelos de Semifinales serán en Dallas y Atlanta; los Cuartos de Final estarán distribuidos en Los Ángeles, Kansas City, Miami y Boston.

