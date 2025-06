Trump impone veto migratorio y excluye a fanáticos del Mundial 2026

Este lunes 9 de junio, entrará en vigor una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restablece el veto migratorio a ciudadanos de 12 países, incluidos Irán, Haití, Siria y Sudán.

Esta medida tendrá repercusiones en materia deportiva, pues excluirá a miles de aficionados de cara al Mundial de 2026.

Aunque el texto de la orden contempla excepciones puntuales —como la entrada de deportistas, entrenadores y personal técnico acreditado para participar en eventos deportivos—, no incluye a los aficionados o turistas. Esto significa que hinchas de selecciones como Irán, que ya clasificó a la Copa del Mundo, no podrán ingresar a territorio estadounidense para ver a su equipo.

FIFA, aún sin postura

El organismo no ha emitido una posición oficial al respecto, sin embargo, según información de The Associated Press, ha mencionado a el comité organizador que se evalúa un sistema alternativo —como una versión internacional del FAN ID— para permitir la entrada de seguidores bajo protocolos especiales.

El veto marca un fuerte contraste con la promesa de la FIFA de hacer de 2026 “el Mundial más inclusivo de la historia”. Con 48 selecciones clasificadas y más de 100 partidos programados, se esperaba la asistencia de más de 5 millones de aficionados.

Países afectados por el veto migratorio

La nueva orden ejecutiva prohíbe la entrada a ciudadanos de los siguientes 12 países: Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Yemen.

Además, otras siete naciones contarán con restricciones intensas: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Según el mandatario estadounidense, el objetivo de esta decisión no es discriminar, sino “protegerse de los riesgos de seguridad nacional”.

