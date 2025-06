¡El mejor de toda España! Raphinha es elegido como Jugador del Año en LaLiga

Como el ave fénix, Raphinha resurgió y se convirtió en el mejor jugador de LaLiga. El extremo brasileño fue elegido como el mejor jugador de todo el campeonato español, después de su gran temporada con Barcelona; en la que anotó 18 goles y repartió nueve asistencias.

Raphael Dias Belloli fue una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, técnico con el que mostró su mejor nivel. El internacional con Brasil fue distinguido con el galardón individual por encima de varios jugadores del club blaugrana, como Lamine Yamal, Pedri y Robert Lewandowski.

Raphinah también venció en la terna a jugadores rivales, como Vinicius Jr., Kylian Mbappé y Jude Bellingham, del Real Madrid; Isco del Real Betis; y Oihan Sancet del Athletic Club de Bilbao. Todos los jugadores antes mencionados ganaron el premio a Jugador del Mes, lo que los hizo candidatos al Jugador del Año.

La actualidad de Raphinha contrasta con sus versiones anteriores. Mientras que con Xavi era un jugador dubitativo a la hora de definir, con Flick demostró ser una bestia implacable de cara al arco rival.

Confianza dentro y fuera del campo

El jugador del Barça concedió hace un tiempo una entrevista a Mundo Deportivo, en la que agradeció a Hansi Flick por la confianza. Pese a no ser una de las grandes figuras que tuvo en su momento el club de catalán, Raphinha se convirtió en aquel jugador que regresó la sonrisa al momento de mover la bola.

"Flick me ha hecho sentir importante donde ya no me sentía, donde me veía más fuera que dentro. Siempre trabajé así, pero él me hizo explotar. La confianza del entrenador lo es todo. Me cambió la carrera. Esta ha sido la mejor temporada de mi vida", agregó Raphinha en aquella entrevista.

