Raphinha, con un profundo agradecimiento por Hansi Flick: “Me cambió la carrera”

Incertidumbre, bajo rendimiento y críticas constantes; eso fue lo que rodeó a Raphinha en Barcelona antes de la llegada de Hansi Flick. Después, la historia fue distinta con el entrenador teutón. Goles, asistencias y el jugador determinante que la afición culé añoro desde su llegada, apareció.

El brasileño tuvo la mejor temporada de su carrera, con un desempeño pasmoso, tanto en LaLiga como en la Champions League. El atacante carioca, logró números similares a los de Lionel Messi en la Copa de Campeones, sin embargo, en entrevista con Mundo Deportivo, Raphinha habló sobre el agradecimiento por Flick.

Raphinha | AP|

“Flick me ha hecho sentir importante donde ya no me sentía, donde me veía más fuera que dentro. Siempre trabajé así, pero él me hizo explotar. La confianza del entrenador lo es todo. Me cambió la carrera. Esta ha sido la mejor temporada de mi vida”, comentó Raphael Dias Belloli.

El jugador oriundo de Porto Alegre, es un serio candidato al Balón de Oro, pues los números lo avalan. Raphinha logró tener la mejor temporada de su carrera, con 34 goles y 25 asistencia en todas las competencias con el Barça.

Raphinha | AP|

Ofertas en otros clubes

Raphinha también habló sobre las ofertas que tuvo para salir en el mercado de fichajes del verano pasado. El futbolista de 28 años, pensó bastante en tomar la decisión, pues su momento con el conjunto blaugrana no era el mejor.

El jugador del Barcelona, comentó que tuvo ofertas importantes de la Premier League y la Primera División de Arabia Saudita. Sin embargo, la llegada de Flick fue algo que cambió para siempre su decisión.

Raphinha | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MASSIMILIANO ALLEGRI ES ANUNCIADO COMO NUEVO DT DEL MILAN DE SANTIAGO GIMÉNEZ