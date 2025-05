Hansi Flick va por la Champions con Barcelona: “Quiero más títulos”

El haber amarrado el título de LaLiga provocó que el Barcelona entrara en estado de relajación y fuera derrotado en casa ante el Villareal. Esta caída no afecta en nada pues la temporada para los culés ya está prácticamente concluida, sin embargo, Hansi Flick no se conforma con los trofeos levantados hasta el momento y el entrenador del Barça advierte que va por más.

Tal parece que Flick no va a descansar hasta darle la sexta Champions League al Barcelona y dejó claro que para la temporada 2025-26, el Barça no se va conformar con solo refrendar los campeonatos de esta campaña, sino que van por más.

“Siento que el próximo año debemos trabajar más y más duro para ganar más títulos. Quiero más títulos. Nuestra idea es que podamos mejorar, evolucionar. Me siento muy feliz aquí”, declaró Flick en conferencia de prensa.

Las formas importan en el Barcelona

Luego de celebrar en el Estadio Olímpico de Montjuic los tres trofeos levantados esta temporada, Hansi Flick reveló palabras que Joan Laporta le dedicó hace unos días, donde le señalaba la importante que son las formas en el Barça a la hora de ganar campeonatos.

“El presidente me escribió una carta y me dijo no se trata de ganar, también de cómo jugamos y el tipo de fútbol que hacemos", reveló Hansi Flick.

