¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX vuelve a la actividad con el arranque del torneo Clausura 2026, marcando el inicio de una nueva campaña para los 18 equipos del futbol mexicano. Luego de un 2025 en el que Toluca se consolidó como el equipo dominante al conquistar el bicampeonato, el resto de los clubes regresa a la competencia con el objetivo de sumar desde la Jornada 1 y comenzar el torneo con resultados favorables que les permitan aspirar a la liguilla.

La primera fecha del Clausura 2026 se disputará del viernes 9 al domingo 11 de enero, con partidos distribuidos a lo largo del fin de semana y con una amplia oferta de transmisiones tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming, lo que permitirá a los aficionados seguir el inicio del campeonato desde distintos dispositivos.

La actividad de la Jornada 1 comenzará el viernes con el duelo entre Mazatlán y FC Juárez, encuentro programado para las 18:00 horas del centro de México. Este partido será el encargado de inaugurar oficialmente el torneo. Mazatlán se prepara para disputar lo que será su último certamen en la Primera División, mientras que Juárez llega tras haber sido una de las sorpresas del torneo anterior y con el estreno de un nuevo director técnico.

Arranca el torneo el viernes | IMAGO7

Al finalizar este compromiso, la jornada del viernes continuará con dos partidos que se disputarán de manera simultánea. En uno de ellos, Tijuana recibirá al América, mientras que Atlas hará lo propio frente a Puebla, dando continuidad a la primera fecha con actividad en diferentes plazas del país.

La Jornada 1 continúa el sábado con duelos clave

La actividad del Clausura 2026 seguirá el sábado 10 de enero con una cartelera cargada de encuentros. A las 17:00 horas, Chivas recibirá a Pachuca en un partido que marca el debut de ambos equipos en el torneo. El conjunto rojiblanco buscará mejorar lo realizado en la campaña pasada, en la que se quedó cerca de avanzar a las Semifinales, mientras que Pachuca intentará cambiar el rumbo tras haber finalizado en la parte baja de la tabla.

Más tarde, a las 19:00 horas, se disputarán dos encuentros en simultáneo. León se enfrentará a Cruz Azul, al tiempo que Santos Laguna recibirá a Necaxa. Estos equipos llegan al inicio del torneo tras realizar diversos movimientos en sus plantillas, por lo que la Jornada 1 representa la primera oportunidad para mostrar su funcionamiento en competencia oficial.

Vuelven a la acción | IMAGO7

El cierre de la actividad sabatina estará a cargo del enfrentamiento entre Monterrey y Toluca, una repetición de la pasada semifinal. El campeón defensor iniciará la defensa de su título, mientras que Rayados buscará sumar en casa y tomar revancha de lo ocurrido en la fase final anterior.

Será una revancha de la pasada final | IMAGO7

Domingo de tradición y cierre de la primera fecha

La Jornada 1 del Clausura 2026 concluirá el domingo 11 de enero con dos partidos. Al mediodía, como es tradición habrá juego en Ciudad Universitaria será cuando Pumas reciba a Querétaro. Ambos equipos intentarán dejar atrás las dificultades vividas en el Clausura pasado y comenzar el nuevo torneo con un resultado positivo.

Finalmente, la actividad dominical cerrará a las 19:00 horas con el duelo entre Atlético San Luis y Tigres UANL. Este partido marcará el último compromiso de la primera fecha y podrá seguirse en transmisión por ESPN 2, así como a través de la plataforma de streaming Disney+.