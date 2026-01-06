Así se vivió el concierto del Juguetón 2026: música, emoción y causa

El Concierto del Juguetón 2026 vivió una noche de fiesta, música y solidaridad el 6 de enero, en el contexto de la reconocida campaña de colecta de juguetes organizada por TV Azteca y Fundación Azteca. El evento, que forma parte de las celebraciones del Día de Reyes, reunió a miles de asistentes, familias y artistas en torno a la entrega de juguetes y momentos inolvidables.

Artistas que encendieron el escenario

El concierto contó con un cartel variado e intenso que abarcó distintos géneros musicales y estilos para todas las edades. Entre los artistas que subieron al escenario estuvieron:

El Bogueto , uno de los exponentes más populares del reguetón mexicano.

La Adictiva , banda con trayectoria en música regional mexicana.

Majo Aguilar , cantante también destacada en el regional.

Viviann Baeza y Kevin Aguilar , voces jóvenes con gran respuesta del público.

La Sonora Dinamita , con su música tropical característica.

El Duende, Vanessa Franco y el elenco de Mentiras: El Musical, aportando diversidad al espectáculo.

La variedad del cartel permitió que el público viviera momentos de baile, canto y emoción, con géneros que fueron desde el urbano y reguetón hasta ritmos tradicionales y música pop.

Majo Aguilar en el concierto del Juguetón 2026.

Ambiente familiar y causa con corazón

El concierto fue más que un espectáculo musical: también fue una jornada de unión familiar y apoyo comunitario. Familias completas acudieron desde temprano al lugar, muchos llevando juguetes nuevos para donar con la esperanza de que estos lleguen a niñas y niños que no cuentan con esa oportunidad.

La campaña del Juguetón se ha extendido por más de tres décadas como una de las acciones más conocidas para generar impacto positivo en comunidades vulnerables, cerrando con música y diversión una colecta que movilizó a muchos ciudadanos.

Cobertura y transmisión

Para quienes no pudieron asistir al concierto en persona, la transmisión estuvo disponible a través de Azteca Siete, permitiendo que el público en casa viviera el evento en tiempo real, y reforzando el alcance de la campaña en todo México

