¿Cambio de mando en Televisa? Azcárraga Jean vende acciones a altos ejecutivos

Emilio Azcárraga Jean, empresario y principal accionista de Grupo Televisa. | MEXSPORT
Laura Reyes Medrano
6 de Enero de 2026

El empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean acordó vender una parte minoritaria de sus acciones de Grupo Televisa a los copresidentes ejecutivos de la empresa, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, informó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Detalles de la transacción

La operación contempla la compraventa de 26 332 332 804 acciones Serie “A” de Grupo Televisa, las cuales serán adquiridas en partes iguales por Gómez y de Angoitia.

En información presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, se detalla que el paquete accionario implicado en la transacción está valuado en alrededor de 1 926 millones de pesos (aproximadamente 108 millones de dólares), según estimaciones basadas en el precio de cierre de las acciones.

La venta reducirá la participación directa de Azcárraga Jean en Televisa, aunque seguirá siendo un accionista relevante en la compañía. 

Aprobaciones y mercado

Grupo Televisa aclaró que la conclusión de la operación está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales, entre ellas la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio en México.

Tras el anuncio, las acciones de Televisa registraron movimientos modestos a la baja: en la Bolsa Mexicana de Valores cayeron alrededor de 0.47 % y en el New York Stock Exchange (NYSE) su ADR descendió cerca de 0.33 %

Quiénes son los compradores

Tanto Bernardo Gómez Martínez como Alfonso de Angoitia Noriega son copresidentes ejecutivos de Grupo Televisa y miembros del comité directivo de la empresa. Con esta compra, ambos directivos adquieren una participación accionaria que les otorga derechos de voto vinculados con estas acciones, incluyendo la capacidad de influir en nombramientos y decisiones clave del Consejo de Administración

