VIDEO: Mujer arrolla a menor, trata de escapar, la detienen… y un juez la libera

Un video que circula en redes sociales ha causado indignación: muestra el momento en que una mujer es detenida tras atropellar y matar a un niño de seis años en Naucalpan, Estado de México. El incidente ocurrió el pasado 31 de diciembre durante los festejos de fin de año, cuando Diego, el menor, se encontraba en la calle junto a su tía.

Según testigos, la conductora no se detuvo tras el impacto y pretendía huir del lugar, pero vecinos y el conductor de un microbús bloquearon su paso. Elementos de la policía municipal intervinieron y detuvieron a la mujer.

La mujer bajó a toda velocidad en una pendiente / Redes Sociales

“La mujer no se detuvo a pesar de los múltiples gritos por parte de los testigos para que frenara el vehículo”, señalaron los vecinos que presenciaron la tragedia.

Dijo que se quedó sin frenos

La conductora alegó que su camioneta se quedó sin frenos, lo que impidió evitar el impacto. A pesar de que fue vinculada a proceso, un juez de control le impuso una medida cautelar de libertad condicional: 150 mil pesos de caución y firmas periódicas.

La tía del pequeño Diego también resultó herida / Redes Sociales

Esto provocó que familiares del menor exigieran prisión preventiva. “La mujer buscó darse a la fuga tras el incidente, señalando que es una omisión grave de auxilio al no detenerse tras el impacto inicial”, acusaron.

Protesta por justicia

Familiares, amigos y vecinos de Diego Antonio “N” se manifestaron en la colonia Predio Las Colonias, donde ocurrió el atropellamiento. Llevaron juguetes que el menor recibiría por el Día de Reyes, encendieron veladoras y portaron pancartas con exigencias de justicia.

La señora Cristina 'N' asegura que se quedó sin frenos / Redes Sociales

Durante el acto, la madre del niño, Gabriela Peaters, expresó su dolor: “La vida de mi hijo no vale 150 mil pesos”, dijo entre lágrimas mientras sostenía un cuadro con la imagen de Diego.

Los manifestantes denunciaron que la mujer, identificada como Cristina “N”, había embestido previamente a otros miembros de una familia antes de atropellar a Diego en su intento de huida.

Se prevé una manifestación el 14 de enero, día en que el niño cumpliría siete años. Será en el carril lateral del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli.

La familia de Diego pide justicia por la liberación de la conductora / Redes Sociales

¿Dónde está la responsable?

Hasta ahora, Cristina “N” no ha logrado cubrir la caución de 150 mil pesos, por lo que permanece en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Naucalpan recibieron a los familiares de la víctima para escuchar sus demandas.

CHECA AQUÍ EL VIDEO 👇🏻