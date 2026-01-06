Usuario gana $400 000 en Polymarket tras apostar por la captura de Nicolás Maduro

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro generó una ganancia de más de $400 000 dólares a un usuario anónimo de Polymarket, una plataforma de mercados de predicción donde se puede apostar sobre acontecimientos de impacto mundial. El apostador invirtió 32 000 dólares en una apuesta a que Maduro sería derrocado antes del 31 de enero de 2026, poco antes de que fuerzas de Estados Unidos intervinieran en Venezuela y lo arrestaran.

Un usuario anónimo obtuvo una ganancia millonaria tras acertar la caída del mandatario venezolano. / AP

¿Cómo funcionó la apuesta?

En Polymarket, los usuarios pueden apostar dinero real sobre eventos futuros, como resultados políticos o decisiones económicas. El apostador anónimo creó su cuenta recientemente y destinó 32 000 dólares a la predicción de que Maduro dejaría el poder antes de finalizar enero. Esa apuesta se revalorizó de forma significativa cuando se confirmó la captura, lo que permitió que el usuario obtuviera una ganancia cercana a los 400 000 dólares.

El hecho de que la cuenta fuera reciente y de que el usuario también realizara otras apuestas relacionadas con la política exterior de Estados Unidos y Venezuela ha despertado sospechas de que alguien con acceso previo a información sensible pudo haber apostado con ventaja.

La plataforma Polymarket permite apostar sobre eventos políticos y económicos en tiempo real. / AP

Debate y propuestas de regulación

La ganancia millonaria ha generado discusión sobre la ética y regulación de mercados de predicción como Polymarket, que permiten apostar de forma anónima. Para responder a situaciones como esta, el congresista demócrata Ritchie Torres anunció que presentará un proyecto de ley llamado Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026. Esta iniciativa busca prohibir que funcionarios del Gobierno participen en apuestas sobre eventos políticos o decisiones gubernamentales cuando posean información no pública o privilegiada.

La propuesta quiere equiparar las normas de los mercados de predicción con las de los mercados financieros tradicionales, incorporando prohibiciones similares al tráfico de información privilegiada en la Bolsa.

El caso reavivó el debate sobre el uso de información privilegiada en mercados de predicción. / AP

El auge de los mercados de predicción

Especialistas señalan que los mercados de predicción están creciendo en influencia para anticipar eventos políticos y económicos. En 2025, plataformas como Polymarket movieron miles de millones de dólares en contratos que conectan a usuarios con eventos del mundo real, desde resultados electorales hasta decisiones de política.

Este creciente interés también ha atraído a figuras públicas del mundo empresarial y político: Donald Trump Jr., por ejemplo, actúa como asesor e inversionista en Polymarket y en plataformas similares como Kalshi, y Donald Trump anunció el lanzamiento de su propio mercado de predicción en su red Truth Social.