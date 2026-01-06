Francis y Reese de Malcolm el de en medio llegan a México: fechas, sede y precios del evento

Los personajes Francis y Reese Wilkerson de la icónica serie Malcolm el de en medio llegarán a México como parte de Desertcon 2026, una de las convenciones de cultura pop más esperadas del año. Los seguidores podrán encontrarse con Christopher Masterson y Justin Berfield, los actores que interpretan a los hermanos, en una jornada especial de convivencia con firmas de autógrafos y sesiones fotográficas en Monterrey, Nuevo León.

Christopher Masterson y Justin Berfield, actores que dieron vida a Francis y Reese, visitarán México. / Redes sociales

¿Cuándo y dónde será el encuentro?

Los intérpretes de Francis y Reese estarán presentes el 19 de abril de 2026 durante Desertcon 2026, que se celebrará en la Antigua Nave Lewis, en Monterrey, Nuevo León.

El evento forma parte de una celebración especial por el regreso de Malcolm el de en medio con una nueva producción titulada Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair, una miniserie de cuatro episodios inéditos que llegará a Disney+ el 10 de abril de 2026, lo que ha renovado el interés por la franquicia a nivel internacional.

Imagen promocional de los actores que visitarán México en 2026. / IG: @desertcon.oficial y desertcon_mty

Sesiones de convivencia: fotos y autógrafos

Durante su visita, los fans podrán escoger diferentes experiencias con los actores, desde fotografías profesionales hasta autógrafos o selfies, según el paquete que adquieran:

Wilkerson Brothers Package – $3,499 pesos: foto profesional digital con Christopher Masterson y Justin Berfield (hasta dos personas).

Foto profesional individual – $1,499 pesos: fotografía digital con uno de los actores.

Autógrafo – $1,499 pesos: firma individual de Reese o Francis.

Selfie – $1,299 pesos: imagen casual con uno de los intérpretes.

Importante: Estos paquetes se venden por separado y no incluyen el boleto general de entrada a Desertcon 2026. Para ingresar al evento, también debes adquirir tu pase correspondiente

El evento forma parte de una celebración especial por el regreso de Malcolm el de en medio. / Malcolm el de en medio

Entradas y venta oficial

Los boletos de acceso al evento y las experiencias con los actores están disponibles a través de la plataforma digital Boletópolis, donde los fans pueden seleccionar el paquete de su preferencia

El regreso de Malcolm el de en medio

El anuncio de la visita coincide con el relanzamiento de la serie, que marcó a toda una generación con su humor irreverente y retrato de una familia disfuncional. La nueva miniserie Life’s Still Unfair reunirá a gran parte del elenco original, manteniendo la esencia que definió la producción original de principios de los años 2000.